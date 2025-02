Die Zahl der neu gebauten Wohneinheiten ist in Reutlingen weiter rückläufig. Der Grund liegt an massiven Kostensteigerungen bei den Baumaterialien, aber auch an hohen Standards.

84 Wohneinheiten entstehen auf dem Egelhaafareal in Betzingen, zwischen Heppstraße und Hoffmannstraße. Foto: Carola Eissler 84 Wohneinheiten entstehen auf dem Egelhaafareal in Betzingen, zwischen Heppstraße und Hoffmannstraße. Foto: Carola Eissler

