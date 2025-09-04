Wo könnte die Stadt Reutlingen noch sparen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die kommunale Finanzkrise hat sich längst herumgesprochen. Im städtischen Haushalt tun sich Millionenlöcher auf. Streichlisten sorgten bereits in der Vergangenheit im Gemeinderat für heftige Diskussionen. Oberbürgermeister Thomas Keck spricht bei jeder Gelegenheit davon, die Situation sei »dramatisch«, während Landrat Ulrich Fiedler sie »katastrophal« nennt. Doch wo könnte eine Stadt wie Reutlingen überhaupt noch sparen? Reutlingens Finanzbürgermeister Roland Wintzen erklärt im GEA-Gespräch wieso vermeintlich freiwillige Leistungen alles andere als freiwillig sind.

Pflichtaufgaben sind das, was von oben kommt und unten ausgeführt werden muss. Bund und Länder verabschieden Gesetze, etwa zur Ganztagesbetreuung von Kindern, die letztlich auf kommunaler Ebene umzusetzen sind. Auch die Leistungen des Sozialstaates schlagen sich hier nieder. Die Liste dessen, was vorgeschrieben ist, wird immer länger – während die Finanzierung ein Quell steten Ärgers ist.

»Man kann auch bei Pflichtaufgaben sparen«

Landkreise, Städte und Gemeinde beklagen seit Jahren, zu wenig Geld von Bund und Land für das zu bekommen, was sie selbst gar nicht entschieden haben. Roland Wintzen sieht dennoch auch hier noch Einsparmöglichkeiten.

»Man kann auch bei den Pflichtaufgaben sparen«, sagt der Finanzbürgermeister, »etwa durch mehr oder weniger Personal und bei den Arbeitsprozessen«. Als ein Stichwort nennt er die Digitalisierung. Reutlingen habe schon viel an Effizienz gewonnen. »Sparen, ohne dass es der Bürger merkt«, beschreibt er diese Bemühungen. Dann aber kommt er auf den aus seiner Sicht wichtigsten Teil des städtischen Etats zu sprechen.

»Die Krise der Kommunalfinanzen spielt sich im Ergebnishaushalt ab – bei den laufenden Ein- und Ausgaben«, so Wintzen. Die Defizite im Ergebnishaushalt führen dann dazu, dass auch Investitionen gestrichen werden müssen - weil die Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt fehlen, um sie zu finanzieren. Seit der Corona-Pandemie müsse man mit stagnierenden oder rückläufigen Steuereinahmen klarkommen, »aber die laufenden Ausgaben sind ohne Zutun der Kommunen stetig gestiegen«.

Würde man eine Grafik mit den Einnahmen und Ausgaben als zwei Linien zeichnen, so würden beide eine Schere bilden. Was den Stadthaushalt laut Wintzen besonders belastet, sind hohe Tarifabschlüsse fürs Personal. Dazu die gewachsenen Energiekosten. Obendrauf durch eine Baukostenexplosion auch entsprechender Mehraufwand für den Gebäudeunterhalt und ergänzend noch höhere Zinsen für die Kredite. Schließlich schlagen die hohen Sozialausgaben über die Kreisumlage indirekt auch in der Stadtkasse auf. Das Schlimme daran sei: Diese Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben werde sich voraussichtlich auch in Zukunft nicht schließen. »Ich wüsste nicht, warum die Ausgaben nicht weiter steigen sollten«. Selbst wenn die Konjunktur anspringe. »Wir hatten schon lange nicht mehr vier Jahre Nullwachstum«. Vor diesem Hintergrund seien die aktuellen Kürzungen im Ergebnishaushalt zu betrachten, »durch die Sparmaßnahmen ist es uns gelungen wieder Liquidität zu schaffen, die wir zur Deckung unseres Haushaltsdefizites brauchen«.

Wintzen betont für die Zukunft: »Wir müssen strukturell bei den laufenden Ausgaben sparen, und wir brauchen einen höheren Anteil an den Gemeinschaftssteuern wie Einkommens- und Umsatzsteuer«. Aber wo könnte der Rotstift angesetzt werden? Eine ganze Reihe von Haushaltsposten gehört zu den sogenannten freiwilligen Leistungen. Das sind in vielen Fällen kleinste Beträge, die große Auswirkungen haben. Was Wintzen jetzt aufzählt, ist eine lange Liste theoretischer Sparmöglichkeiten, bei denen es sich keinesfalls um Absichten oder Vorschläge der Stadtverwaltung vor den bevorstehenden Haushaltsberatungen handelt. Vieles, was mit Kultur oder Sport zu tun hat, ist eine mehr oder weniger freiwillige Leistung. »Überall da, wo Kinder in Sportvereinen oder Musikvereinen Mitglied sind, stecken meistens auch Zuschüsse der Stadt drin«, erklärt der Finanzbürgermeister. Kein Geld von der Stadt würde sich in höheren Mitgliedsbeiträgen oder gar entfallenden Kursen oder Gruppen niederschlagen. »Laufende Kosten von und Investitionen in Sportstätten fallen in die Kategorie der freiwilligen Ausgaben«, fährt er fort. Streichungen bedeuten: »Dann hebt das Zeug eben so lange wie es hält – und dann nicht mehr«. Ähnliches gelte für Spielplätze.

Statt »busser« könnte es für den ÖPNV in Reutlingen ohne Geld von der Stadt ganz bitter werden, »dann kommt der Bus eben nicht mehr alle 20 Minuten, sondern nur einmal in der Stunde«. Dramatische Folgen hätte ein Sparzwang auch für die Reutlinger Bäder, »denn wir sind nicht verpflichtet, ein Freibad oder Hallenbad zu betreiben«. An vielen Stellen bedeute es die Wahl zwischen Pest oder Cholera: »Entweder ich bitte den Nutzer zur Kasse, oder es gibt weniger«.

»Kommunales Leben sind freiwillige Leistungen«

»Was kommunales Leben ausmacht, sind die freiwilligen Leistungen«, macht Wintzen klar. Denn die sind auch ein wesentlicher Bestandteil der im Grundgesetz verankerten kommunalen Selbstverwaltung. »Das Wohl und Wehe der Demokratie wird vor Ort entschieden«, appelliert der Finanzbürgermeister an Bund und Land, für eine anständige Finanzierung der Kommunen zu sorgen. Denn selbst so etwas wie die Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Leistung, die sich die Stadt verkneifen müsste – mithin eine Möglichkeit weniger, selbst für mehr Geld in der Kasse zu sorgen. Ganz allgemein geht Wintzen davon aus, »dass wir Leistungen und Standards nicht mehr im bisherigen Umfang anbieten können«. Weil dies aber von der Bürgerschaft vielfach »als Selbstverständlichkeit« gesehen werde, glaube er fest an ein Erwachen von Bund und Land. Um die Finanzen wird ab dem 16. Dezember im Gemeinderat gerungen. Dann kommt der neue Doppelhaushalt auf den Tisch. (GEA)