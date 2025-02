Wieso ein Patient eine Nacht auf dem Gang des Reutlinger Klinikums verbringen musste

Ein Patient verbringt eine unvergessliche Nacht auf dem Gang im Reutlinger Klinikum am Steinenberg. Das Management entschuldigt sich, kann aber nicht versprechen, dass eine solche Unterbringung künftig verhindert werden kann. Außergewöhnlich hohe Belegungen sind nicht der Regelfall, sondern saisonale Ausnahmen. Die Krankenhausleitung erklärt, wie es dazu kommt und wie sie versucht, so etwas zu verhindern.

Flurbetten für Notfälle gibt es immer wieder im Klinikum am Steinenberg. Das ist belastend für Patienten, lässt sich aber zum Bedauern von Management und Pflegedirektion gelegentlich nicht vermeiden. Foto: Stephan Zenke Flurbetten für Notfälle gibt es immer wieder im Klinikum am Steinenberg. Das ist belastend für Patienten, lässt sich aber zum Bedauern von Management und Pflegedirektion gelegentlich nicht vermeiden. Foto: Stephan Zenke

