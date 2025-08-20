Wie diese Reutlingerin ihre Depression besiegte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Jeder trauert anders. Denn Trauer ist annähernd so individuell wie ein Fingerabdruck. Sie kann sich in Wut entladen und durch extreme Nervosität bemerkbar machen, in Schuldgefühlen münden und Panikattacken auslösen. Sie kann die Seele touchieren oder demolieren und zuweilen schwere Depressionen auslösen. Immer aber kommt sie in Wellen daher. In sanften oder existenzbedrohlichen, die Tsunami-gleich über Hinterbliebene reinbrechen, ihnen die Luft zum Atmen rauben und ihre Seele traktieren - etwa so, wie dies Voodoo-Meister mit Puppen tun: Nadelstich für Nadelstich, präzise dort gesetzt, wo's besonders schmerzt.

Beate Buße lächelt. Beim Pressegespräch sitzt sie an der Seite ihres Ehemannes Jens und wirkt vergnügt. Denn ihr innerer Tsunami hat inzwischen an Stärke nachgelassen. Statt seiner sind es nurmehr einzelne Böen, die nach immer länger andauernden Phasen absoluter Windstille, traurige Erinnerungen aufwirbeln: an ihren Vater, der 2019 nach einem Herzinfarkt im Alter von nur 69 Jahren gestorben ist.

Erst wenige Monate zuvor hatte Beate Buße ihren Opa verloren. Dass nun auch noch der Papa … Es war ein Schock, den die aus Halle/Saale stammende Wahl-Reutlingerin zunächst gar nicht als solchen wahrnahm. Beim Telefonat mit den behandelnden Ärzten begriff die 47-Jährige zwar, dass das Leben ihres Vaters am seidenen Faden hing, machte sich aber dennoch Hoffnungen: Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm? Vielleicht wendet sich doch noch alles zum Guten? Indes: Gut wurde gar nichts.

»Mir war in diesem Augenblick klar, dass Papa eigentlich schon tot ist«

Die Fahrt von Reutlingen nach Halle/Saale zog sich gefühlt endlos in die Länge. Und im Krankenhaus angekommen, bot sich Beate Buße ein Bild des Jammers. Denn da lag er, ihr geliebter Vater. Auf der Intensivstation. Total verkabelt und außerstande, selbstständig zu atmen: Er war nicht mehr ansprechbar, schwebte irgendwo im Grenzbereich zwischen Diesseits und Jenseits.

»Mir war in diesem Augenblick klar, dass Papa eigentlich schon tot ist.« Deshalb gab es für die Tochter kein Vertun. Sie willigte ein, »sämtliche Maschinen abzustellen. Denn ich wusste, dass das im Sinne meines Vaters ist. Für ihn war es das Beste«.

Für die Tochter war es freilich das Schwerste. Wiewohl sie sich diese Tatsache anfangs nicht eingestehen mochte. »Ich hab’s verdrängt und eigentlich bloß noch funktioniert. Ich fühlte mich wie betäubt«, sagt sie rückblickend. Ihr Versuch, an Alltagsroutinen anzuknüpfen und dadurch zu seelischer Balance zurückzufinden, misslang.

»Ich fiel in ein tiefes, schwarzes Loch und erhielt die Diagnose Depression«

Bald kritisierten Kollegen über ihren »Tunnelblick«, andere lästerten über ihre Figur. Denn tatsächlich legte Beate Buße binnen weniger Wochen mächtig zu. Die Trauer buchstäblich in sich hineinfressend, gelang es ihr - trotz medizinischer und psychologischer Begleitung - eher schlecht als recht, das tägliche Einerlei zu bewältigen. »Ich fiel in ein tiefes, schwarzes Loch.« Diagnose: Depression.

»Mein Mann hat mich in dieser Phase sehr gestützt. Er hat immer vorbehaltlos zu mir gestanden und mir jeden Wunsch erfüllt.« Auch den, nach einem kleinen Hund, den die Eltern einer erwachsenen Tochter auf den Namen »Marnie« tauften. »Das Tier hat mir gut getan, mich aufgeheitert und meinem Leben wieder etwas Struktur gegeben.« Dies leider nur für kurze Zeit. Denn Marnie hatte ein Nierenproblem und starb an Organversagen.

Trauer und Depression waren gestern: Beate Buße hat es geschäfft, sich aus einem »tiefen, schwarzen Loch« zu befreien. Mit ihrer Erfolgsgeschichte möchte sie anderen Mut machen. Foto: Steffen Schanz

Die Folge: neuerliche Trauer und Leere. Wieder ein Abrutschen in die Depression. Und jeder Blick in den Spiegel wie ein Schlag ins Gesicht. Beate Buße - »ich wog 112,7 Kilo!« - schämte sich inzwischen für ihr Äußeres und fühlte sich im eigenen Körper fremd: »Das bin doch gar nicht ich. Das muss ein Irrtum sein.«

Dann, der 20. Mai 2024. Jens Buße beschließt, dass sich auch jenseits therapeutische Hilfen etwas ändern muss. Seit geraumer Zeit grübelt er schon darüber nach, wie seine Frau zu mehr Selbstbewusstsein und innerem Frieden gelangen kann und kommt zu dem Schluss, dass körperliche Ertüchtigung zweckdienlich wäre. Umso mehr, wenn er und sie gemeinsam Sport treiben und sich damit auch als Paar etwas Gutes tun.

»Ich wog inzwischen 112,7 Kilo und fühlte mich im eigenen Körper fremd«

Der 53-Jährige überredet seine Beate, ihn ins Fitnessstudio zu begleiten und sich auf ein unverbindliches Schnuppertraining einzulassen. Wenigstens ein Mal solle sie's ausprobieren. Zu verlieren gebe es ja schließlich nichts, sondern nur zu gewinnen.

Beate Buße ist dennoch skeptisch. Hemmungen hat sie und befürchtet, ob ihres Übergewichts von anderen Studio-Gängern gehänselt zu werden. »Aber nichts davon ist eingetreten.« Sogar das Gegenteil war der Fall. Denn im Gerätepark wird sie freundlich aufgenommen und heimst seitens der Mittrainierenden statt abschätziger Blicke und verbaler Seitenhiebe Anerkennung ein. Getreu der Devise: Hut ab! Die Frau hat's begriffen, die unternimmt was.

Fortan geht es mit Beate Bußes körperlicher und seelischer Gesundheit steil bergauf. Bereits einen Tag nach dem »Schnuppern« unterschreibt sie einen Vertrag, widmet sich mit Verve dem Kraftsport und stellt ihre Ernährung um. »Innerhalb eines Jahres«, so Buße, »habe ich - selbstverständlich unter ärztlicher Aufsicht - 26 Kilo verloren und zu innerer Ruhe gefunden.«

»Ich bin hoch motiviert. Gerade deshalb, weil ich eben nicht perfekt bin«

An sechs Tagen pro Woche ist seither Training angesagt. Parallel dazu legt die Reutlingerin einen Instagram-Account an und publiziert Filmschnipsel über sich und ihre Fortschritte. Durch diese Videos will sie andere Menschen in Krisensituationen dazu ermuntern, Probleme offensiv anzugehen und sich nicht vor ihnen wegzuducken. Bußes simple Botschaft: Schaut her, es ist möglich, neuen Lebensmut zu schöpfen und das Selbstwertgefühl zu stärken! Lasst euch nicht hängen, sondern kämpft - für euch.

Die Zahl der Follower wächst. Viele interessieren sich für Wohl und Wehe einer Frau, die in ihren Beiträgen mit Ehrlichkeit punktet - weil sie nichts beschönt und nichts dramatisiert, sondern schlicht sie selbst ist. Belohnt wird sie dafür mit reichlich positivem Feedback. Und eines dieser Feedbacks haut sie schiergar aus den Turnschuhen.

Die Veranstalter der Women’s Bicep Challenge sind's, die sich mit Beate Buße in Verbindung setzen und sie zur Teilnahme an den 2026er-Wettkämpfen in Rom einladen. Hier messen sich am 8. März (Weltfrauentag) kommenden Jahres Kraftsportlerinnen aus aller Welt darin, innerhalb von 180 Sekunden so viele Bizeps-Curls wie nur irgend möglich zu wuppen.

»In erster Linie bin ich es, die sich mögen muss. Nur darauf kommt es an«

Darauf arbeitet die 47-Jährige nun konsequent hin. Jüngst hat sie 129 Wiederholungen mit der 12-Kilo-Langhantel in 3,34 Minuten geschafft, möchte aber noch besser werden. »Ich bin hoch motiviert.« Nicht zuletzt deshalb, weil »ich eben nicht perfekt bin und trotzdem an den Start gehen darf«.

Klar, dass Beate Buße herzlich gerne einen Platz auf dem Siegerpodest ergattern würde. Indes: Um sportlichen Lorbeer allein geht es ihr nicht, sondern vielmehr darum, anderen Frauen in Lebenskrisen Mut zu machen. »Offen gestanden, konnte ich es am Anfang gar nicht fassen, dass man mich tatsächlich zur Teilnahme aufgefordert hat. Mich - mit meiner Geschichte und meinem Körper, der alles andere als makellos ist, und schon so viel ausgehalten hat.«

Doch, was heißt schon makellos? Und wie definiert sich eigentlich Schönheit? »Für mich längst nicht mehr über Dritte und deren Urteil. Das ist für mich kein Kriterium. Was andere sagen oder denken, ist zweitrangig. In erster Linie bin ich es, die sich mögen muss. Nur darauf kommt es an« - auf der Wettkampfbühne ebenso wie im ganz alltäglichen Leben. (GEA)