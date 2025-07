Wieder Dorffest in Sickenhausen: Das ist geboten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. »Vor zwei Jahren wurden wir regelrecht überrannt«, erinnert sich Roland Jetter mit einem zufriedenen Lachen. »Wir mussten drei Mal Getränke nachkaufen. Das Wetter war einfach super.« Jetter, Bezirksgemeinderat und Urgestein der Narrenzunft Wölfe, leitet das Dorffest-Organisations-Team in Sickenhausen. Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Juli, ist's wieder soweit: Die Sickenhäuser Ortsmitte wird zur Festmeile. Die bunten Schichtpläne sind fertig, der Aufbau ist geplant, alles ist eingekauft. »Jetzt muss nur noch das Wetter mitmachen«, sagt Bezirksbürgermeister Klaus Nagel, der sich auf seinen ersten Fassanstich als Schultes freut.

Der Zeitplan. Beginn ist am Samstag um 17 Uhr mit dem Fassanstich. Um 18.15 und 18.45 Uhr werden die Cheerleader der Dancing Shoes zwei Auftritte haben. Und ab 21 Uhr ist Party mit DJ Tobi im Zelt vor der Kulturwache. Am Sonntag startet der Festtag mit dem Gottesdienst am Rathaus, ab 11.30 Uhr spielen die Roßbergmusikanten aus Gönningen zum Frühschoppen auf. So vielfältig Sickenhausens Vereinslandschaft auch ist - einen Musikverein gibt's in dem kleinen Dorf nicht. Ab 13 Uhr können sich Kinder auf einer Spielstraße vergnügen, es gibt Bastelangebote, Motorradfahren für die Kleinen, Ponyreiten und eine Aktion der Feuerwehr. Ab 14 Uhr werden die Besucher dann mit Bühnenshows der Kindergärten, der Friedrich-Silcher-Schule und des Tanzsterns, sowie einem Showbeitrag der Jugendfeuerwehr unterhalten.

Die Sperrung. Die komplette Eichgartenstraße ist von Samstag, 7 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, für den Verkehr gesperrt. »Auch die Anwohner kommen dann während dieser Sperrung mit dem Auto nicht mehr rein oder raus«, betont Jetter. Organisatoren und Bezirksamt bitten die Betroffenen also, ihre Fahrzeuge rechtzeitig umzuparken.

Die Vereine. Narrenzünfte, Förderverein Kulturwache, Sportverein, Albverein, Obst- und Gartenbauverein, Feuerwehr: 165 Helfer aus sieben Vereinen und dem Bezirksamt werden an den zwei Festtagen anpacken. Der Gewinn des Dorffests geht seit 2023 in eine Gemeinschaftskasse und wird anteilig des Aufwands dann an die Vereine ausgeschüttet. Grund für die Umstrukturierung: »Vor zwei Jahren hätte es fast nicht mehr geklappt mit dem Dorffest«, erinnert sich Jetter. »Viele Vereine konnten nicht mehr genügend Helfer für zwei Festtage stellen.« Die Corona-Zeit hatte bei den meisten Vereinen für einen deutlichen Mitgliederschwund gesorgt. Man beschloss also, das Dorffest zu retten, indem von nun an alle zusammenhelfen, und nicht mehr jeder Verein sein eigenes Süppchen kocht. »Das war ein riesiger Erfolg«, sagt Roland Jetter. Im März hat sich das Orga-Team unter seiner Leitung fürs diesjährige Fest zum ersten Mal getroffen.

Das Angebot. Es gibt nun einen großen Essensstand, nicht mehr viele einzelne Stände. Sonntags wird zusätzlich zum klassischen Festessen auch noch Gyros angeboten. Dazu kommen zwei Bierstände, eine Weinlaube, ein Stand, an dem es Alkoholfreies und einen, an dem es Aperol und Co. gibt. Essensmarken müssen an zwei Kassen gekauft werden, nicht an den Ständen direkt.

Die Kulturwache. Das Alte Feuerwehrhaus, das von den sehr rührigen Mitgliedern eines Fördervereins schon seit Jahren zur Kulturwache umgebaut wird, soll irgendwann das komplette Zentrum solcher Dorffeste sein. Nach einem tragischen, tödlichen Unfall vor drei Jahren standen die Umbauarbeiten erstmal still. Dann kamen sie langsam wieder in Gang, jedoch deutlich vorsichtiger und verhaltener als zuvor. Aktuell werden die Toiletten in der Kulturwache saniert. »Die sollen bis zum nächsten Dorffest fertig sein«, sagt Roland Jetter, der auch Mitglied im Förderverein ist. »Dann können die Besucher dorf aufs Klo gehen und wir brauchen keine Klowagen mehr.« Mehrere Vereine sind Mitglied im Förderverein Kulturwache, der ein glänzendes Beispiel für die Zusammenarbeit im Dorf ist. »Diese Vereine können die Kulturwache, wenn sie dann fertig ist, auch für ihre Zwecke nutzen«, erklärt Jetter. (GEA)