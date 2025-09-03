Wie das Reutlinger »Hischhönle« Jahrhunderte überlebte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Ab sofort zu verpachten« steht auf einem gelben Zettel im Fenster der Gaststätte »Zum Hischhönle«. Bleibt jemand davor stehen, öffnet der derzeitige Pächter schon mal das Fenster und fragt: »Haben Sie Interesse?« An der Geschichte der Gaststätte durchaus. Das Haus stamme aus den Jahren 1280 bis 1300, erklärt Oliver Kemmler daraufhin. »Wir haben uns kundig gemacht.« Woher die Information stammt, kann er nicht mehr genau sagen. Nur, dass das traditionsreiche Lokal zuletzt häufig den Wirt gewechselt hat. »Ich war da mit fünf Jahren einer, der am längsten durchhielt.« Übernommen habe er es von einem Griechen. Zuletzt war es jedoch keine Speisegaststätte mehr, sondern »mehr Kneipe«. Essen bot er nur geschlossenen Gesellschaften an. Es sei »schwierig grad« in der Gastronomie, sagt der Noch-Pächter. Dass nun auch er aufhört, habe gesundheitliche Gründe.

Auch online via Facebook sucht er seit Juli Nachfolger fürs »Hischhönle«. Fotos zeigen eine traditionell anmutende Gaststube - abgesehen von den Spielautomaten. Die mögen Viertelesschlotzern aufstoßen, doch das Gebäude im Gerberviertel gehört nun mal der Automaten- und Gastronomie-Firma Seibold. Die Fassade schmückt das Steinbock-Logo der 1985 geschlossenen Brauerei Bräuchle aus Metzingen - dorthin führt auch die Telefonnummer auf dem Zettel im Fenster. Zu Brigitte Seibold. Nach dem Tod ihres Ehemanns Paul im vergangenen Jahr kam sie noch nicht dazu, sich in die Historie der schmucken Gaststätte einzulesen, erklärt sie auf Nachfrage.

Das Stadtarchiv kann die Entstehungszeit des Hauses nicht bestätigen. Da durch den großen Stadtbrand vor fast 300 Jahren und die Bombardierung vor 80 Jahren zahlreiche Schriftstücke und Urkunden vernichtet wurden, sind schriftliche Quellen auch fürs Gerberviertel Mangelware. Allein dendrologische und archäologische Befunde könnten Aufschluss geben, erklärt Stadtarchivar Philip Klais.

»Reutlinger Beherbergungsgewerbe reicht bis in die Römerzeit zurück«

Nach dreijähriger Forschung hatte 1978 der einstige Stadtarchivoberamtmann Hans Kungl in den »Reutlinger Geschichtsblättern« einen Überblick über Reutlinger Gasthöfe veröffentlicht. »Das Beherbergungsgewerbe reicht bis in die Römerzeit zurück«, stellt er im Vorwort fest, die früheste Nennung eines »Taverners« in Reutlingen fand er 1302 - noch bevor Kaiser Ludwig IV. der Reichsstadt 1337 die Gerichtsbarkeit übertrug. 1666 gab es in der wohl weniger als 5.000 Einwohner zählenden Stadt sechs Schildwirte. 1721 noch vier, dafür aber außerdem 25 Becken- und Gassenwirte. Erst rund 100 Jahre später, als die Bevölkerung die 10.000er-Marke überschritten hatte, verzeichnet er auch Speisewirte. 13 an der Zahl, dazu neun Schild- und 54 Gassenwirtschaften.

Schildwirtschaften durften seit der Verhängung des Marktrechts Speisen, Getränke und Nachtquartier für Kaufleute und deren Pferde anbieten. Zur Reichsstadt-Zeit gab es zwei bis sechs solcher Übernachtungsgasthöfe in der Stadt, betrieben oftmals von Landwirten, Weinbauern oder Fuhrhaltern, den heutigen Spediteuren. Sie kennzeichneten Wirtshausschilder wie jenes, das heute noch am »Hischhönle« hängt. Zunftzeichen dienten in früheren Zeiten, »als nicht alle Menschen des Lesens und Schreibens kundig waren«, der Kenntlichmachung der Geschäfte, schrieb Karl J. Zwierlein dazu 1964 im GEA.

» 1929 benannte Otto Gruber das Wirtshaus in «Alt-Reutlingen» um«

Kungls Arbeit zeigt zweierlei: Es gab in Reutlingen über die Jahrhunderte eine reiche Vielfalt an Wirtschaften. Und in Bezug aufs »Hischhönle« hat der häufige Pächterwechsel Tradition. Wobei das Gasthaus in der Unteren Gerberstraße 4 zunächst »Zum grünen Felsen« hieß. Der erste Eintrag stammt vom 26. Oktober 1882, als Rotgerber Samuel Kurz die Schankkonzession dafür erhielt, sie im Jahr drauf seiner Frau Babette übergab, die drei Jahre später Albert Engel als Stellvertreter einsetzte. Was war mit ihrem Mann geschehen? Darüber schweigt Kungl. Engel jedenfalls blieb dort zehn Jahre Wirt. Nachdem ihn 1896 jedoch Wilhelm Grötzinger abgelöst hatte, blieb die »Restauration« 25 Jahre lang stets nur »wenige Monate« bis maximal fünf Jahre in einer Hand. Im Ersten Weltkrieg war der Betrieb eingestellt - und danach blitzte ein Konzessionsgesuch zur Wiedereröffnung erstmal ab - »mangelnden Bedürfnisses halber«. Der Wirt handelte später auch mit Schlachtvieh - da sich die auf ein Drittel der einstigen Größe geschrumpfte Wirtschaft wohl nicht mehr rentierte.

Vor 100 Jahren, 1925, tritt als Pächterin die Metzingerin Mathilde Gruber auf den Plan. 1929 kaufte ihr Mann Otto das Wirtshaus - und benannte es in »Alt Reutlingen« um. Doch auch ihm war kein langes Leben beschieden: Vier Jahre später starb er. Und mit ihm der neue Name: 1933 ließ die Brauerei Bräuchle als Besitzerin wieder »den alten Schild ,Zum grünen Felsen' zu Ehren kommen« - und machte Mathilde Gruber erneut zur Pächterin.

»Wir Reutlinger sind Hischhönla, weil wir kein ,r' sagen können«

Erst der letzte Pächter vor dem Zweiten Weltkrieg, Kaufmann Alfred Werner, gab der Wirtschaft den Namen »Hischhönle«. Wegen dessen Einberufung war 1940 ein paar Monate zu. Nach Kriegsende übernahm mit Wilhelm Weiß ein »langjähriger Pächter«. Damit endet Kungls Chronik zu dieser Adresse, in deren Nachbarschaft es zwar zum Teil bereits ab 1820 Bierwirtschaften gab, die aber heute allesamt nicht mehr existieren.

»Als im 19. Jahrhundert die neue Gewerbefreiheit gekommen und der alte Durst geblieben waren« - 1862 wurden die Zünfte aufgelöst -, »schossen die Beizlein nur so ins Kraut«, stand im GEA Anfang 1963. Die Beiz in der Unteren Gerberstraße wird da unter allen drei Namen erwähnt. Danach ist aber auch im GEA-Archiv wenig übers »Hischhönle« zu finden. 2003 würfelte dort am Reutlinger Mutscheltag die Oberbürgermeisterin in spe, Barbara Bosch. 2009 löste Wolfgang Epp von der IHK eine Wettschuld gegenüber Grünen-Stadtrat Rainer Buck ein, mit Bier oder Wein und Essen. Buck erinnert sich, dass er dort damals Maultaschen aß, gesteht aber: »Danach war ich nicht mehr dort.«

So gehört das »Hischhönle« tatsächlich zu den ältesten bestehenden Wirtshäusern der Stadt - während der vornehme »Goldene Ochsen« am Marktplatz, das Hotel »Kronprinz« am Bahnhof, der »Löwen« mit gepflegter Küche und Tanzsaal, »Hirsch«, »Traube« neben dem Café Finckh und der »Adler« in der Wilhelmstraße, der einstige Treff der Technikums-Weber, »Ritter«, in dem heute die Polizei residiert, und die 1965 abgerissene »Sonne« am Tübinger Tor allesamt verschwunden sind.

Zudem sticht das Wirtshaus durch seinen eigentümlichen Namen hervor. »Wir Reutlinger sind Hischhönla«, erklärt Oliver Kemmler, »weil wir angeblich kein ,r' sagen können.« Die Legende dazu hat er in der einst »ganz dunklen Gaststube« neben Geweihen und einem röhrenden Hirsch auf Leinwand an die Wand gepinnt. (GEA)