Wie viel Reutlingen für den Bus-Verkehr ausgibt

REUTLINGEN. . Alles wird busser: Mit einem prägnanten Werbe-Slogan bewarb die Stadt Reutlingen 2019 ihr neues, deutlich ausgebautes Bus-System. Es folgte eine Corona-Delle in den Fahrgastzahlen, das Angebot wurde angepasst - und nun kämpfen Städte landauf und landab mit der miesen Finanzlage. Durch Ausdünnung oder Streichung von Bus-Linien ab Ende des Jahres wird in der Nachbarstadt Tübingen Geld gespart. Rund eine Million Euro, so die Kalkulation dort. Und wie geht's mit dem Bus-Angebot in Reutlingen weiter? Wie viel kostet es, wie bewertet es die Stadt und wie ist die Nachfrage?

Das Angebot. »Einsparpläne wie in Tübingen sind uns in Reutlingen nicht bekannt«, sagt RSV-Geschäftsführer Thomas Görtzen im Gespräch mit dem GEA. »Wir gehen davon aus, das Angebot weiterfahren zu dürfen.« Finanzbürgermeister Roland Wintzen bestätigt, dass es aktuell keine Pläne zur Ausdünnung des Netzes gibt. »Aber ich kann keine Gewähr geben, dass das in einem Dreivierteljahr nicht anders ist.« Denn bekanntlich hat auch Reutlingen mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Görtzen sagt: »Wenn es uns gelingt, das Bestandsangebot aufrecht zu erhalten, dann haben wir einen guten Job gemacht.« Damit dürfte auch klar sein: Die seit Corona eingestellten Quartiersbusse kommen nicht zurück. Manche der 2019 extra gekauften Fahrzeuge sind nun auf anderen Linien im Einsatz, beispielsweise als Ringbus (Linie 80) oder als Ortsbus in Pliezhausen (Linie 33). »Darüber hinaus werden die Fahrzeuge für Gelegenheitsverkehre genutzt«, so Görtzen. Mehr als 100 zusätzliche Haltestellen waren 2019 fürs neue Bus-Netz gebaut worden, man hatte zehn neue Linien eingeführt und 25 neue Busse gekauft. Im Dezember 2023 waren erste Nachbesserungen vorgenommen worden. Bestandsangebot bedeutet seitdem: 20-Minuten-Takt auf allen Linien wochentags bis circa 19 Uhr.

Die Fahrgäste. Generell seien die Fahrgastzahlen endlich wieder auf dem »Vor-Corona-Niveau« angekommen, freut sich der RSV-Geschäftsführer. Was seiner Einschätzung nach viel mit dem 9-Euro- und dem Deutschland-Ticket zu tun hat. Durchschnittlich seien die Fahrgastzahlen auf allen RSV-Linien zwischen 2021 und 2024 um über 60 Prozent gestiegen. Auf der Linie 6, eine der am stärksten nachgefragten Verbindungen, verzeichnet die RSV sogar eine Steigerung um 154 Prozent, auf der Linie 2 (ebenso stark nachgefragt) eine Steigerung um 81 Prozent, auf der Linie 1 eine Steigerung um 76 Prozent. Einblick in die Größenordnung: An einem Werktag fuhren 2024 durchschnittlich 6.671 Menschen mit der Linie 1.

Der ticketfreie Samstag. Der »absolute Bringer« ist laut RSV-Geschäftsführer Görtzen der im Juli 2024 eingeführte ticketfreie Samstag. »Wir haben seitdem an Samstagen über 22 Prozent mehr Fahrgäste«, sagt er. Der ticketfreie Samstag kostet die Stadt pro Jahr 400.000 bis 500.000 Euro, so Finanzbürgermeister Wintzen. Kann man sich das in finanzschwachen Zeiten wie diesen noch leisten? »Das kann man ja auch bei allen anderen Dingen fragen, welche die Stadt bezuschusst. VHS, Bäder, und so weiter«, findet Wintzen. »Ich glaube, dass sich diese halbe Million auch wieder auszahlt - weil sich das Angebot auf die Innenstadt und deren Belebung auswirkt.« Einzelhändler würden ihm und dem Stadtmarketing rückspiegeln, dass samstags seit Einführung des Gratis-Angebots in der Innenstadt deutlich mehr los sei.

Die Pünktlichkeit. 2025 betrug die Pünktlichkeit der RSV-Linien werktags »über 76 Prozent«, so die RSV. Samstags und sonntags sogar 87 Prozent. Als pünktlich gelten alle Fahrten, die eine Verspätung von maximal 3:59 Minuten aufweisen. Vor allem werktags bremst der restliche Autoverkehr die Busse immens aus, sagt RSV-Chef Görtzen. Nur drei Kilometer des insgesamt 522 Kilometer langen Linien-Netzes verfügen über eigene Bus-Spuren. »Insbesondere der Abschnitt ZOB - Gartenstraße bedarf unseres Erachtens einer umfassenden Neuplanung, da die bestehenden Busspuren immer wieder unterbrochen sind sowie mehrfache Spurwechsel erfordern«, sagt Görtzen. Auch Ampeln bremsen den ÖPNV vor allem in der Innenstadt aus, betont er. Für die Fahrt vom ehemaligen ZOB bis zur Halltestelle Unter den Linden, also für rund 200 Meter, benötige ein Bus im Schnitt drei Minuten. »Radfahrer und selbst Fußgänger sind hier schneller unterwegs«, muss der RSV-Chef eingestehen. Sein Wunsch also: eine »grüne Welle« für den ÖPNV in Reutlingen. Dritte Baustelle diesbezüglich, die er im Gespräch mit dem GEA ausmacht: Versetztes Parken an Hauptstraßen verlangsame zwar den Autoverkehr. Für einen 18 Meter langen Gelenkbus entsteht dadurch aber fast unwideruflich eine Verspätung - denn er schafft es nur schwer, die parkenden Autos zügig zu umfahren. Beispiel: Reichenbachstraße in Sondelfingen.

Die Kosten. Vor 2019, also vor Einführung des neuen Stadtbus-Netzes, musste die Stadt die RSV mit rund 800.000 Euro pro Jahr bezuschussen. 2023 waren 7,5 Millionen Euro von der Stadt als Zuschuss an die RSV nötig, um diese aus den roten Zahlen zu retten. 2024 geht Finanzbürgermeister Wintzen von 8 Millionen Euro aus. »Es war allen Gemeinderäten damals klar, dass das neue Stadtbusnetz erheblich mehr an Zuschüssen bedeuten wird«, betont Wintzen. »Aber man hat das damals einfach entschieden, weil das Reutlinger Stadtbusnetz die Anforderungen, die eine großstädtische Bevölkerung an ein Busnetz hat, bei weitem nicht erfüllen konnte.« Doch der geplante Zuschussbedarf von 5,6 Millionen Euro erhöhte sich ungeplant um 8,6 Millionen auf insgesamt 14,2 Millionen Euro. Fehlkalkulationen im neuen Netz und Umsatzeinbrüche durch Corona waren schuld - und brachten die RSV in die Bredouille.

Der Kauf. Im November 2021 kaufte die Stadt Reutlingen für 6,75 Millionen Euro die restlichen Anteile der »Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH Hogenmüller & Kull Co. KG«. Das Unternehmen war somit vollständig kommunalisiert - und vor der drohenden Insolvenz gerettet. Warum kauft eine Stadt ein Unternehmen, das auch in Zukunft absehbar kein Plus bringen wird? »Wenn der Gewinn unsere einzige Handlungsmaxime wäre, dann müsste ich vieles verkaufen«, sagt Finanzbürgermeister Roland Wintzen. Daseinsvorsorge, und zu dieser zähle der ÖPNV, sei »die grundlegende Aufgabe der Kommune«. Der Kauf sei angesichts der drohenden Insolvenz »die einzig sinnvolle Entscheidung« gewesen. Hätte man die Insolvenz abgewartet, hätte Reutlingen eine Zeit lang keinen Busverkehr anbieten können. »Nach meiner Ansicht war der Kauf finanziell auch in der Nachbetrachtung richtig«, sagt Wintzen jetzt. »Dem Kaufpreis stehen jährliche Effekte gegenüber, die das aufwiegen.« Beispielsweise hätten die Kommanditisten eine garantierte feste Dividende gehabt, welche die RSV auszahlen musste. Oder Kapitalkonten, die zu einem festen Zinssatz verzinst wurden. Beides falle nun weg. Wintzen spricht von einer »siebenstelligen Summe«, die man nun pro Jahr einspare.

Das Gutachten. Im Vorfeld des Kaufes wurden Gutachten angefertigt, das Unternehmen RSV wurde bewertet. Gängigerweise schaut man sich hierzu den Ertragswert eines Unternehmens an, es werden also die zukünftigen Ertragsaussichten des Unternehmens bewertet. Beim RSV-Kauf habe man aber den Substanzwert bewertet, so Wintzen. Also das, was »handfest« vorhanden war: vor allem Busse und Hallen. Die einzelnen Wertgutachten lagen den Gemeinderäten, die über den Kauf letzendlich zu entscheiden hatten, nicht im Detail vor, so Wintzen weiter. Es seien aber in einer nichtöffentlichen Sitzung »alle sich daraus ergebenden und für die Entscheidung relevanten Inhalte vorgestellt und ausführlich erläutert« worden. Über die Details zur Kaufpreisverhandlung sei mit den privaten Kommanditisten »Vertraulichkeit vereinbart« worden, auch vor den Gemeinderäten. Wintzen sagt nur: »Der Kaufpreis war angesichts der vorhandenen Vermögenswerte absolut gerechtfertigt.«

Die Fahrgastzahlen in Reutlingen sind wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen.

Die Umrüstung. Für die RSV hat sich der Kauf in mehrerlei Hinsicht ausgezahlt. Geschäftsführer Görtzen spricht von einem »extrem hohen Maß an Sicherheit für die Beschäftigten«. Außerdem helfe es dem Unternehmen bei anstehenden Neu-Investitionen, Tochter-Gesellschaft der solventen Stadtwerke zu sein. Diese nehmen dann beispielsweise Kredite für die RSV auf. »Wir zahlen das Geld zurück, samt Zinsen«, so Görtzen. Ohne die städtische Übernahme wäre es spätestens in einigen Jahren durchaus eng für die RSV geworden, sagt Görtzen. Er berichtet von anderen kleineren Bus-Unternehmen, welche die anstehenden Investitionen in die E-Mobilität alleine finanziell nicht stemmen können. Aktuell sind 22 Prozent aller RSV-Fahrzeuge E-Busse, im kommenden Jahr sollen es schon 34 Prozent sein. »Dass man auf E-Mobilität setzt, ist nicht ganz freiwillig«, sagt Görtzen. EU-Richtlinien und darauf basierende Gesetze schreiben dies vor. Zur Einordnung: Ein dreiachsiger E-Gelenkbus kostet 850.000 Euro in der Anschaffung, ein Dieselbus 350.000 Euro. Vom Differenzbetrag werden aktuell noch 75 Prozent gefördert, so Görtzen. Das sei aber rückläufig. (GEA)