Wie viel kostet das Reutlinger Weindorf?

REUTLINGEN. Kaum steht das Reutlinger Weindorf, beginnt auch die Diskussion. »Alles viel zu teuer«, ist in Kommentaren in den sozialen Medien zu lesen. Sogar von »Abzocke« ist auf Facebook die Rede. Regine Vohrer, Organisatorin und Betreiberin des Küferzelts, hat die Debatte satt. »Mir steht das dumme Geschwätz hier oben«, sagt sie. »Es sind jedes Jahr dieselben, die sich beschweren. Aber die sehen nicht, welcher Aufwand und welches Risiko dahinterstecken.« Ein Blick in die Karte zeige: »Das sind alles normale Gastro-Preise.« Die qualitativ hochwertigen regionalen Produkte gebe es sogar in besonderer Atmosphäre unter freiem Himmel rund um die Marienkirche.

Auch andere Wirte zeigen wenig Verständnis für die Preiskritik. »Manche Gäste sagen sogar, dass es bei uns richtige Schnäppchen gibt«, sagt Andreas Sommer, Seniorchef des Café Sommer. Im Weindorf liege er preislich in der Sommerlaube nicht über, sondern teils unter seinem Restaurantniveau. Das sagt auch Tim Wetzel, Chef des Metzinger Hotel Schwanen, der gemeinsam mit der Familie Klose vom Glemser Stausee-Hotel die Ermstallaube betreibt. Dort gibt es das teuerste Gericht des Reutlinger Weindorfes: einen schwäbischen Rostbraten mit g’schmelzten Zwiebeln und Dinkel-Käsespätzle für 32,50 Euro. Im Schwanen steht der Zwiebelrostbraten mit 37 Euro auf der Speisekarte.

Ähnlich sieht es mit den Weinen aus. Die günstigsten kosten in den Lauben zwischen 6,70 und 6,90 Euro pro 0,2-Liter-Glas – vergleichbar mit den Preisen in den Gastro-Betrieben der Wirte. Die teuerste Flasche im Angebot, der Chardonnay »First Lady«, steht mit 59 Euro in der Sommerlaube. Ein »Viertele« davon schlägt mit 17 Euro zu Buche. Auch hier geht’s anderswo deutlich teurer: »Ich habe neulich in einem Reutlinger Restaurant 14 Euro für 0,1 Liter gezahlt«, berichtet Regine Vohrer.

Und wie sieht der Vergleich zum großen Weindorf-Bruder in Stuttgart aus? »Dort sollten die Leute mal hingehen, die bei uns alles so teuer finden«, sagen die Reutlinger Wirte. Dort verlangt man für ein »Viertele« zwischen sieben und 19 Euro, die teuerste Flasche kostet 242 Euro. Ein Zwiebelrostbraten kann 38 Euro kosten.

»Von uns wird keiner reich durch das Weindorf«

»Man muss Preise finden, die die Leute akzeptabel finden«, beschreibt Gerhard Gumpper die Herausforderung. Der Inhaber vom Hotel-Restaurant Forellenhof Rössle in Honau betreibt gemeinsam mit der Familie Stoll den Rössleswirt. »Wir versuchen ein möglichst preiswertes Weindorf auf die Beine zu stellen, das seinen Preis wert ist«, sagt er. Gumpper betont: »Wir liefern alle ein Niveau wie in unseren regulären Restaurants.« Das gebe es nun mal nicht zu Preisen wie auf einem Vereinsfest, wo alle ehrenamtlich arbeiten. »Alle Kosten müssen ausschließlich durch den Verkauf von Essen und Getränken gedeckt werden.« Allein ob das gelingt, sorgt bei den Wirten Jahr für Jahr aufs Neue für Nervenkitzel, berichten diese.

Reutlinger Weindorf-Wirte können die Preiskritik nicht nachvollziehen (von links): Andreas Sommer, Tim Wetzel , Gerhard Gumpper und Uwe Grauer. Foto: Steffen Schanz Reutlinger Weindorf-Wirte können die Preiskritik nicht nachvollziehen (von links): Andreas Sommer, Tim Wetzel , Gerhard Gumpper und Uwe Grauer. Foto: Steffen Schanz

Schon der Aufbau kostet viel Geld. Je nach Größe liegen die Kosten dafür pro Laube zwischen 20.000 und 80.000 Euro. Zeltbauer, Zimmerer, Elektriker, Flaschner, Dekorateure – alles Dienstleister, die zu Marktpreisen arbeiten. »Wir bekommen keine Sonderpreise«, sagt Gastronom Uwe Grauer, Betreiber der Jolilaube. Die meisten Zelte sind gemietet, trotzdem gibt es auch laufende Kosten das ganze Jahr über. Andreas Sommer etwa hat eine Halle gemietet, in der er Küchen und Inventar lagert – Profi-Equipment, das nur auf dem Weindorf und teilweise auf dem Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommt.

Der mit Abstand größte Kostenfaktor ist bei allen Wirten allerdings das Personal. Im Küferzelt arbeiten abends fast 20 Leute, über die Festzeit bis zu 35. Bedienungen verdienen 14 Euro pro Stunde. Allein Vohrers Lohnkosten summierten sich zuletzt auf knapp 50.000 Euro. Kollegen bestätigen: Personalkosten machen rund die Hälfte der Gesamtausgaben aus. »Wir arbeiten komplett mit angestelltem Personal«, sagt Gumpper.

Auch Unterhaltung kostet. »Zwischen 800 und 1.000 Euro zahlen wir täglich für Musik«, sagt Wetzel. Vohrer kalkuliert über 7.000 Euro für Künstler, die sich mehrere Lauben teilen. Obendrein fallen sogenannte Gemeinkosten an. Vohrer zählt auf: Wachdienst 15.000 Euro, Werbung 10.000, GEMA 10.000, Müll 10.000, Strom 6.000, Toiletten 4.000, Sanitäranschluss 2.500, Wasser 1.500. Alles wird unter den Wirten nach Sitz- und Stehplätzen aufgeteilt – wie bei einer Abrechnung für eine Immobilie. »Den Kostenschlüssel haben wir demokratisch beschlossen«, sagt Vohrer.

Selbst Kleinigkeiten schlagen zu Buche. Beim Reutlinger Herbst ist es Brauch, dass jeder Gast sein eigenes Glas erwirbt: ein Becherglas für einen Euro, ein Stilglas für zwei. »Manche motzen darüber«, sagt Vohrer. Ein Pfandsystem aber sei logistisch und vom Personalaufwand nicht machbar. Die Gläser werden an die Gäste zum Einkaufspreis weiterverkauft, offenbart Grauer: »Wir machen bei jedem Glas sogar ein paar Cent Verlust.«

»Wir stecken alle viel Energie und Vorleistung rein«

Die Preise für Getränke und Speisen auf dem Weindorf ergeben sich aus den Kalkulationen der Wirte. Klassisch gilt die Faustregel: Einkaufspreis mal fünf. »Eigentlich müsste es heute mal sechs oder sieben sein«, sagt Wetzel. Denn auch Wirte trifft die allgemeine Kostenexplosion: Energie, Lebensmittel, Personal – alles wurde teurer. »Das müssen wir leider auch an die Gäste weitergeben«, sagt Gumpper.

Rechnet sich der Aufwand für das Geschäft? Über Umsätze oder gar Gewinne reden die Wirte nicht. »Reich werden wir hier nicht«, sagt Regine Vohrer. »Wenn wir am Ende bei Null rauskommen, haben wir schon geschuftet wie Verrückte.« Auch der Metzinger Hotelier Tim Wetzel winkt ab: »Wenn wir ein paar Regentage haben, bleibt nicht mehr viel übrig.« Denn dann bleiben viele Gäste weg. »Wir brauchen mindestens eine Woche Sonne, um die Fixkosten reinzuholen.«

Gerhard Gumpper wird noch klarer: »Wir stecken alle viel Energie und auch Vorleistung rein. Da muss es legitim sein, dass man mit dem, was man tut, auch Geld verdient.« Ansonsten werde es das Weindorf in seiner jetzigen Form nicht mehr geben. Um den Reutlingern ihr geliebtes Weindorf Jahr für Jahr bieten zu können, nehme man den Kraftakt und das finanzielle Risiko gerne im Kauf, sagt Vohrer. Und Gumpper ist überzeugt: »Wir können jedem Gast ins Gesicht schauen und sagen: Bei uns sind alle Preise gerechtfertigt.«

Das sehen wohl auch die allermeisten Gäste so, wenn man sich den Andrang in den Abendstunden anschaut. Vor allem samstags ist oft kein Durchkommen mehr. Eine ältere Dame studiert die Preisliste vor der Alteburglaube. »Das ist aber günstig«, sagt sie dem GEA-Reporter. Sie kommt gerade aus dem Saarland zurück, wo sie in einer Gaststätte 12 Euro für ein 0,2-Liter-Glas Wein gezahlt hat. (GEA)