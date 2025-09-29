Wie stillfreundliche Orte in Reutlingen aussehen könnten

Stillen in der Öffentlichkeit ist laut dem Kreisverband der Hebammen Reutlingen noch nicht richtig akzeptiert. Stillfreundliche Orte könnten eine angenehme Atmosphäre für Familien schaffen.

REUTLINGEN. Weinende Babys signalisieren in den meisten Fällen ihren Eltern, dass sie Hunger haben und etwas zu essen bekommen wollen. Die Eltern müssen dann eine schnelle Lösung finden, um ihr Neugeborenes zu beruhigen. Am einfachsten geht das, indem Mütter das Baby mit Muttermilch aus der Brust stillen. Der Kreisverband der Hebammen Reutlingen kritisiert, dass noch zu wenig für stillende Mütter getan wird. Während der Weltstillwoche setzt sich der Verband für mehr Akzeptanz von stillenden Müttern ein und fordert öffentlich ausgeschriebene stillfreundliche Orte in der Achalmstadt.

Svenja Niethammer, zweite Vorsitzende des Kreisverbandes der Hebammen Reutlingen, trifft immer wieder Frauen, die sich nicht wohlfühlen, in der Öffentlichkeit zu stillen. »Es gibt Frauen, die stört es gar nicht, dass sie in der Öffentlichkeit stillen und andere Frauen fühlen sich eher unwohl«, sagt die Hebamme aus Reutlingen. Das hänge unter anderem mit Kommentaren zusammen, die Frauen beim Stillen erhalten. Die dreifache Mutter spricht aus eigener Erfahrung.

»Auf dem Spielplatz gab es schon häufiger dumme Kommentare, wenn ich gestillt habe«, sagt Svenja Niethammer. »Was, du stillst immer noch?«, hieß es von anderen Müttern oder »du verwöhnst dein Kind zu stark« sind Beispiele, die der Mutter einfallen. Teilweise komme es auch zu sexistischen Bemerkungen. Stillen sei sehr polarisierend und jeder habe seine eigene Meinung dazu.

Cafés und Restaurants als Kooperationspartner

»Nicht jedes Kind will in der Öffentlichkeit gestillt werden. Manche Babys brauchen besonders viel Ruhe, um Trinken zu können«, sagt sie weiter. Damit sich Frauen beim Stillen in Reutlingen wohler fühlen, fordert die Hebamme, dass stillfreundliche Orte eingeführt werden. Konkret würde dann ein Sticker an Cafés, Restaurants oder Discountern angebracht sein, der auf einen stillfreundlichen Ort hinweist. Vorreiter sind schon Städte wie Stuttgart, Ludwigsburg, Calw oder Filderstadt. In Niethammers Wunschvorstellung veröffentlicht die Stadt Reutlingen dann auf ihrer Website eine Übersicht mit allen stillfreundlichen Orten in der Stadt. So hätten Familien einen direkten Überblick, wo stillen von der Öffentlichkeit akzeptiert wird und wo sich Mütter zurückziehen können.

Die Stadt Reutlingen scheint dem Vorschlag gegenüber nicht abgeneigt zu sein. »Die Kennzeichnung in Reutlingen haben wir im Blick«, heißt es aus dem Reutlinger Sozialamt. Auch für Reutlingen sei es wichtig, das Leben von Müttern im öffentlichen Raum zu erleichtern und ihnen eine sorgenfreie Teilhabe zu ermöglichen. Die Projekte »Willkommen im Leben« und »Familienleitlinien« befassen sich gerade schon mit einer möglichen Umsetzung. Welche Kriterien für einen stillfreundlichen Ort erfüllt sein müssen, ist bisher aber noch nicht geklärt. Auch mögliche stillfreundliche Orte müssten noch ermittelt werden.

Stillfreundlicher Ort im Rathaus

»Im Idealfall sollten stillfreundliche Orte in der gesamten Innenstadt zu finden zu sein«, heißt es weiter in der Stellungnahme des Sozialamtes. Im Rathaus gibt es bereits einen Rückzugsort mit Wickeltisch für stillende Mütter, der ist aber noch nicht gekennzeichnet. Die Stadt Reutlingen kann sich eine Kennzeichnung über Sticker oder digitale Formate generell aber vorstellen. (GEA)