Risikostraße? Auf der schnurgeraden Metzgerstraße könnte ein Attentäter mit einem Wagen gut Fahrt aufnehmen. Armis-One-Sperren sollen das verhindern. Sie waren in Reutlingen erstmals beim Weihnachtsmarkt im Einsatz. Die einzelnen Elemente können bei Bedarf in kürzester Zeit abgesenkt oder ausgefahren werden. Foto: Albert Keppler Risikostraße? Auf der schnurgeraden Metzgerstraße könnte ein Attentäter mit einem Wagen gut Fahrt aufnehmen. Armis-One-Sperren sollen das verhindern. Sie waren in Reutlingen erstmals beim Weihnachtsmarkt im Einsatz. Die einzelnen Elemente können bei Bedarf in kürzester Zeit abgesenkt oder ausgefahren werden. Foto: Albert Keppler

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.