Wie sich Reutlingen gegen Waldbrände wappnet

Die Drohne der Werkfeuerwehr von Bosch steigt auf, um Bildmaterial zu sammeln, mit dem Strategien zur Bekämpfung von Waldbränden diskutiert werden.

REUTLINGEN. In Spanien oder Griechenland brennen jeden Sommer die Wälder, in der Region Reutlingen schien das bislang kein Thema zu sein. Jedoch erhöht der Klimawandel auch bei uns die Gefahr von Vegetationsbränden. Deswegen bereitet sich die Feuerwehr Reutlingen gemeinsam mit Kooperationspartnern gründlich darauf vor. Zum Beispiel, indem über dem Gönninger Forst eine Drohne ihre Kreise zieht.

Das Fluggerät der Werkfeuerwehr von Bosch macht, gesteuert von Hauptbrandmeister Timan Angerer, Bilder der Ländereien am Albrand, in die anschließend digital ein Waldbrand montiert wird. Mit vor Ort sind Frauen und Männer der Reutlinger Feuerwehr inklusive Kommandant Stefan Hermann und Stadtbranddirektor a.D. Harald Hermann - mithin ist die Angelegenheit Chefsache. Das simulierte Feuer soll die Grundlage für eine Planübung im Rahmen des Fachforums »Feuer und Wald« an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg sein.

Ende September trifft sich hier das Fachforum des »Forest Fire Fighting Laboratory« (FFFLab), um Wissen über Vegetationsbrände auszutauschen und Einsatzstrategien zu besprechen. Der Beitrag der Reutlinger steht unter dem Titel »Wald Triage - welche Werte schützen wir im Brandfall?« auf der Tagesordnung. Schon diese Frage zeigt, wie umfassend das Thema behandelt wird.

Was Waldbrände begünstigt

»Wir denken an die Zukunft. Durch Mischwälder haben wir hier ein deutlich geringeres Risiko«, stellt Kommandant Stefan Hermann für die Gegenwart fest. Vom Blick auf den schön feuchten, lehmigen Boden und pralles Grün im Forst solle sich aber niemand verleiten lassen, sich nicht vorzubereiten. Wenn der Projektkoordinator des FFFLab in Reutlingen, Oliver Kohler, die idealen Bedingungen für einen Waldbrand erklärt, wird deutlich: Mit immer wärmeren Sommern sowie längeren Trockenphase könnte es auch für den schwäbischen Wald brenzliger werden. »30 Grad Temperatur, 30 Grad Hangneigung und unter 30 Prozent Luftfeuchtigkeit sind ideale Bedingungen für einen Waldbrand«, sagt Kohler.

Im hochmodernen Fahrzeug der Werkfeuerwehr von Bosch lassen sich die Drohnenbilder live anschauen. Foto: Stephan Zenke Im hochmodernen Fahrzeug der Werkfeuerwehr von Bosch lassen sich die Drohnenbilder live anschauen. Foto: Stephan Zenke

Fünf Hektar Wald werden im Film fürs Fachforum virtuell angezündet. Anschließend möchten die Experten diskutieren, wie damit im Ernstfall umzugehen ist. Hilfreich ist dabei neben dem Mischwald auch ein gut ausgebautes Wegenetz im Forst. Doch auch die Bedingungen in anderen Bundesländern und im Ausland haben die Feuerwehren im Blick. Im Moment werde, berichtet Hermann, in Baden-Württemberg eine Einheit für Hilfseinsätze aufgestellt. Sie nennt sich »Ground Forest Fire Fighting using Vehicles«, was übersetzt bedeutet, Waldbrände unter Benutzung von Fahrzeugen zu bekämpfen. »Wir rechnen damit, mit so einer Einheit in anderen Bundesländern zu helfen«, sagt der Kommandant. Für alle diese Projekte gebe es Forschungsgelder vom Bund sowie mit Landesmitteln bezahlte Spezialfahrzeuge.

Reutlingens Feuerwehrkommandant Stefan Hermann (links) diskutiert mit Drohnenpilot Timan Agerer den Einsatz des Fluggerätes. Foto: Stephan Zenke Reutlingens Feuerwehrkommandant Stefan Hermann (links) diskutiert mit Drohnenpilot Timan Agerer den Einsatz des Fluggerätes. Foto: Stephan Zenke

Labor mit Bundesmitteln gefördert

Zum Jahresbeginn haben die Berufsfeuerwehr Reutlingen und die Hochschule für Forstwirtschaft ein gemeinsames Zentrum für ihre Zusammenarbeit rund um das Thema Wald- und Vegetationsbrände gegründet. Unter dem Namen FFFLab wurde ein erfolgreicher Förderantrag beim Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gestellt. Der Bund gibt eine Million Euro für die Ausstattung sowie weitere vier Millionen Euro zur Finanzierung von Ideen, Entwicklungen und Forschungsarbeiten, die an Dritte weitergegeben werden dürfen. »Wir möchten einerseits die Community der Experten aus Wald und Wehr zusammenbringen und dadurch Wissen in der Prävention und Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden vertiefen und größer streuen. Zum anderen haben wir durch die Förderung auch die Möglichkeiten, gute Ideen aus der Community finanziell zu fördern«.

1975 entwickelte sich in der Lüneburger Heide der bis dahin größte Waldbrand in der Geschichte Deutschlands. Bei seiner Bekämpfung halfen auch Feuerwehrmänner aus Reutlingen. Foto: Feuerwehr Reutlingen 1975 entwickelte sich in der Lüneburger Heide der bis dahin größte Waldbrand in der Geschichte Deutschlands. Bei seiner Bekämpfung halfen auch Feuerwehrmänner aus Reutlingen. Foto: Feuerwehr Reutlingen

Waldbrand vor 50 Jahren

Von solchen Möglichkeiten waren jene Reutlinger Feuerwehrmänner weit entfernt, die vor 50 Jahren beim bis dahin größten Waldbrand in der Geschichte Deutschlands in der Lüneburger Heide im Einsatz waren. Daran erinnerte Stadtbranddirektor a.D. Harald Hermann. Die Deutsche-Presse-Agentur schrieb über das, was sich vor den Toren der Kreisstadt Celle ereignete, als »Dantes Inferno, es ist eine ins Bild gesetzte Hölle hoch zehn«. Im August 1975 beteiligten sich auch zwölf Männer der Feuerwehr Reutlingen mit zwei Tanklöschfahrzeugen an der Brandbekämpfung unter schwersten Bedingungen - wie einer nicht erreichbaren Einsatzleitung, einem überlasteten Sprechfunknetz und Selbstversorgung im Krisengebiet. In der Folge wurden zahlreiche Lehren wie neue Führungsdienstvorschriften, Einsatztaktiken oder auch die Beschaffung von Wasserbehältern gezogen. (GEA)

www.fff-lab.de