Die AWO Reutlingen feiert 40 Jahre Wohnungsnotfallhilfe in der Metzinger Motorworld. Wie sich diese in vier Jahrzehnten entwickelt hat und vor welchen Herausforderungen sie nun steht.

Im Jahre 2010 wurde das Elisabeth-Zundel-Haus der Reutlinger AWO als eines der Meilensteine in der Wohnungsnotfallhilfe eingeweiht, hier noch mit Gisela Steinhilber (links) und dem damaligen GWG-Chef Karl-Heinz Walter. Foto: Norbert Leister Im Jahre 2010 wurde das Elisabeth-Zundel-Haus der Reutlinger AWO als eines der Meilensteine in der Wohnungsnotfallhilfe eingeweiht, hier noch mit Gisela Steinhilber (links) und dem damaligen GWG-Chef Karl-Heinz Walter. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.