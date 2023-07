Hoch über Reutlingen sind Dachdecker extremen Temperaturen fast schutzlos ausgesetzt. Wenn dann noch Dachpappe mit einem Gasbrenner verschweißt werden muss, kommt die Hitze von oben und unten. Foto: Stephan Zenke Hoch über Reutlingen sind Dachdecker extremen Temperaturen fast schutzlos ausgesetzt. Wenn dann noch Dachpappe mit einem Gasbrenner verschweißt werden muss, kommt die Hitze von oben und unten. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.