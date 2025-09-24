Wie Reutlingen gegen diese juckenden Raupen kämpft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Eichenprozessions-Spinner ist seit Jahren auf dem Vormarsch. Grund ist der Klimawandel, wegen dem sich die haarige Raupe nicht mehr nur in Südeuropa, sondern auch in unseren Breitengraden heimisch fühlt. »In Reutlingen wurden sie im Jahr 2005 zum ersten Mal festgestellt«, berichtete Frank Bader, Leiter des Amts für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt, in der Sitzung des Bau-, Vermögens und Umweltausschusses. »Die Problematik wird immer umfassender.« Betroffen sind potenziell alle Eichenbestände im Stadtgebiet, zum Beispiel die Allee am Dietweg beim Friedhof Römerschanze oder die Bäume an der Hornstraße in Ohmenhausen.

Das zunehmend wärmere und trockenere Klima in den Herbstmonaten biete den Eichenprozessionsspinnern optimale Bedingungen, um sich zu vermehren - heißt es in der Gemeinderatsdrucksache. »Aufgrund des Klimawandels geht die Verwaltung daher davon aus, dass der Befall mit Eichenprozessionsspinnern weiter steigen wird.« Wie stark die Zunahme sei, kann die Verwaltung nicht genau beziffern, da durch das vorbeugende Spritzen der potenzielle Befall nicht sichtbar sei und die Verbreitung eingedämmt werde.

Denn jedes Frühjahr muss die Stadt die Raupen dieser Nachtfalter-Art bekämpfen, bevor ihr Bestand überhandnimmt. Und das nicht etwa, weil der Spinner den Eichen besonders schadet, sondern es sind die Brennhaare der Raupen, deretwegen die Tiere gefürchtet sind. Diese Haare enthalten das Nesselgift Thaumetopoein, das bei Mensch und Tier starke Immunreaktion auslösen kann. Der Nabu warnt auf seiner Homepage: »Dies äußert sich in Juckreiz, Hautentzündungen und vereinzelt in Nesselsucht. Vor allem, wenn die Brennhaare in die Augen oder Atemwege kommen, kann es zu stärkeren Reaktionen kommen.«

Absaugen oder abkratzen

Bekämpft werden die Tiere entweder mit einem biologischen Mittel, bestehend aus einer Mischung aus Wasser, Zucker und Bacillus thuringiensis, oder mechanisch. Diese mechanische Bekämpfung sei »sehr unangenehm«, sagt Bader. Die städtischen Mitarbeiter müssen dazu zu den Nestern hochklettern oder mithilfe eines Steigers nach oben gelangen - und das in einem Ganzkörper-Schutzanzug und mit Atemmaske. Die Raupen werden dann vor Ort mit einem Reinraumsauger entfernt oder abgekratzt und anschließend abgekocht. Denn, das ist das Hinterlistige an den Haaren: Sie können lange Zeit giftig bleiben und auch Jahre nach einem Befall noch Reaktionen beim Menschen verursachen.

Solche Einsätze kosten also nicht nur einiges an Geld, sondern auch Arbeitseinsatz. »Beim Amt 66 und den TBR sind bis zu vier Mitarbeiter mit insgesamt 250 Stunden pro Jahr mit dem Thema beschäftigt«, beantwortet Georg Frey, Abteilungsleiter Grünflächen und Umwelt, eine Anfrage des GEA. »Für externe Firmen mussten 2024 insgesamt 33.000 Euro für Material, das Spritzen sowie das Absaugen aufgewendet werden.«

Kaum natürlich Feinde

Eine andere Möglichkeit, die Spinner effektiv zu beseitigen, gibt es nicht. Von großflächigen Pestizideinsätzen raten Umweltschutzorganisationen dringend ab, und natürliche Widersacher gebe es nur wenige. Lediglich die geschlüpften Falter gehören zu den Beutetieren von Fledermäusen und Vögeln, die Raupen hingegen munden nur den wenigsten Vögeln. »Es gibt verschiedene Ansätze, diese sind aber alle im Versuchsstadium«, erklärt Frey. Dank des vorbeugenden Spritzens hat das Amt die Problematik jedoch ganz gut im Griff. »Wir haben recht wenig tatsächlichen Befall«, so Frey, »2025 mussten an circa 20 bis 30 Eichen die Nester und Raupen entfernt werden.«

Wer ein Nest entdeckt, sollte übrigens auf keinen Fall selbst aktiv werden, sondern sich an die Stadt wenden. Seit 2008 besteht zwischen Mai und Juli eine Rufbereitschaft beim Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt. Bürger können Sichtungen von Nestern über ein Bürgertelefon melden. (GEA)