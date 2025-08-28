Wie die Tafeltrauben aus der Region schmecken

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wenn der Sommer seinen Zenit überschritten hat und sich die ersten Blätter an den Bäumen bunt verfärben, ist die Zeit für Tafeltrauben gekommen. Noch steht die Saison der blauen, rötlich-violetten und hellgrünen Früchtchen zwar ganz am Anfang. Pflückfrische Produkte - sogar aus heimischem Anbau - sind aber trotzdem schon jetzt auf dem Reutlinger Wochenmarkt zu haben.

»Relativ exklusive Ware« aus Beutelsbach

Etwa am Stand des Sickenhäuser Beschickers Martin Frech, der in puncto Tafeltrauben sogar mit einer "Besonderheit" aufwarten kann: mit "Remstal-Sultanas", wie er die »Relativ exklusive Ware« aus Beutelsbach augenzwinkernd nennt. Gemeint sind kernlose, weiße Tafeltrauben, unter deren Schale intensive Aromen zum Naschen verführen. Weswegen es diese Früchte locker mit der importierten Sultana-Konkurrenz aus türkischen oder kalifornischen Gefilden aufnehmen können. Umso mehr, als die kleinen Geschmackswunder aus dem Remstal eben nicht bloß babbsüß schmecken, sondern durch ein charaktervoll-würziges Bukett überzeugen.

Für Weintrauben - hier mit einem Augenzwinkern fotografiert - startet jetzt die Saison. Zu haben sind sie unter anderem am Stand von Martin Frech, der auch einheimische Ware anbietet. Foto: Stephan Zenke

Sie punkten, sagt Frech, »mit dezenter Säure«, aber auch mit ihrem kurzen Transportweg, der all jene Marktgänger freuen dürfte, die bewusst zu Regionalia greifen und dem globalisierten Handel eine Absage erteilen. Für sie, soviel steht fest, ist das Beutelsbacher Reben-Obst eine überzeugende Alternative zu Auslandsimporten, die - vertraut man unter anderem Recherchen des Deutschlandfunks - oft stark gespritzt werden und deshalb gesundheitsschädliche Pestizidrückstände aufweisen. Wobei es allen voran Sultanas aus konventionellem türkischen Anbau sind, die immer mal wieder für Negativ-Schlagzeilen sorgen.

Doch zurück zum Stand von Martin Frech, der neben Tafeltrauben aus dem Remstal sogar solche aus eigenem Anbau im Angebot hat: tiefblaue »Muskat bleu« und weiße »Lilla«. Wiewohl Letztere »bei mir nicht so gut funktionieren«. Irgendwie mögen sie den Standort nicht, derweil die in Sickenhäuser Erde verwurzelten »Muskat«-Stöcke heuer eine gute Ernte versprechen. »Die zehn Tage Regen Ende Juli, Anfang August haben sich positiv ausgewirkt« - vor allem auf die Fruchtgröße.

In Sickenhausen kultiviert wurden »Muskat bleu« und »Lilla« übrigens erstmals vor etwa fünfzehn Jahren von Martin Frechs Vater Alfred. Und zwar zu einer Zeit, da die EU-Weinmarktverordnung gelockert worden war und sich Pioniere unter den deutschen Bauern anschickten, mit Tafeltrauben zu experimentieren. Unter ihnen: Alfred Frech, dessen Pilotprojekt buchstäblich Früchte trug.

Kundschaft bevorzugt's kernlos

Allerdings keine kernlosen. Weshalb das Sickenhäuser Obst noch nie das Zeug dazu hatte, den Massen-Geschmack zu treffen. Denn die Kundschaft bevorzugt’s kernlos. Obschon es laut Agraringenieur Martin Frech durchaus auch Wochenmarktgänger gibt, die gezielt zu kernigen Tafeltrauben greifen und deren Innenleben mit Genuss knuspern: »weil es sehr gesund sein soll«.

Tafeltrauben sind bald wieder in vieler Munde. Foto: Stephan Zenke

Während im Fruchtfleisch nämlich hauptsächlich Wasser und Fruchtzucker enthalten sind, stehen die Kerne im Ruf, Polyphenol-Protze zu sein, die dem menschlichen Organismus unter anderem Viniferin und Resveratol zuführen. Beide Substanzen gelten als entzündungshemmend und sollen der Zellalterung vorbeugen. So sie denn gründlich gekaut werden. Als Ganzes runtergeschluckt zeitigen sie hingegen keinerlei Effekt und passieren den Magen-Darm-Trakt unverdaut-wirkungslos. Doch egal ob mit oder ohne: Für alle Tafeltrauben gilt, dass sie sich gut bevorraten lassen.

Tafeltrauben lassen sich einfrieren

Wer sie nicht sofort futtert, kann sie im Gemüsefach des Kühlschranks lagern. Dort sind sie bis zu 14 Tage ohne nennenswerte Qualitätseinbußen haltbar. Aber auch bei Zimmertemperatur machen sie nicht gleich schlapp, sondern bleiben für die Dauer von rund einer Woche verzehrfähig - wenn angeditschte, faule Früchte konsequent aussortiert werden. Ach ja, was viele nicht wissen: Tafeltrauben lassen sich trotz ihres hohen Wasseranteils einfrieren und werden nach dem Auftauen nicht matschig. (GEA)