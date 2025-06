Wie die Hochschule Reutlingen dem Fachkräftemangel in der Lehre begegnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In den kommenden Jahren steht die deutsche Hochschullandschaft vor einem Umbruch: Eine ganze Generation von Professorinnen und Professoren erreicht das Ruhestandsalter. Die Hochschule Reutlingen bereitet sich daher aktiv auf diesen Generationenwechsel vor – mit dem Talent Pool »Profs von Morgen«: Seit 2024 identifiziert und begleitet die Hochschule promovierte Fachkräfte aus Wissenschaft, Wirtschaft oder Kunst, die sich eine Professur an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) vorstellen können.

Das Projekt wird im Rahmen des Programms »FH-Personal« des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert und gemeinsam mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen umgesetzt. Ziel ist es, den Einstieg in eine HAW-Professur transparent zu machen und gezielt zu unterstützen. Wer Wissenschaft nah an der Praxis betreiben möchte, gerne Theorie und Berufserfahrung verknüpft und Spaß an der Lehre hat, findet in einer Professur an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften ein vielseitiges Berufsfeld. Auf dem Weg dorthin unterstützt die Hochschule Reutlingen mit dem Talent Pool »Profs von Morgen« angehende Professorinnen und Professoren dabei, ihr Profil zu schärfen, zentrale Anforderungen besser zu verstehen und gezielt an noch fehlenden Qualifikationen zu arbeiten.

Der Talent Pool bietet dazu praxisnahe Formate wie »Prof for a Day«, kollegialen Austausch, Coaching-Angebote und Informationen rund um die Bewerbung und den späteren Berufsalltag. Die Teilnehmenden erhalten unter anderem in Workshops von Dozierenden Einblicke aus erster Hand: von der Lehre über angewandte Forschung bis hin zur Gremienarbeit sowie zur Hochschuldidaktik. Auch der Umgang mit heterogenen Studierendengruppen oder die Vorbereitung auf Berufungsverfahren sind zentrale Themen.

»Das Coaching hat mir besonders weitergeholfen. Ich hatte schon ein wenig Einblick in das Berufsbild, aber hier konnte ich nochmals klar meine Stärken und mein Profil für die HAW-Professur herausarbeiten. Dieses Wissen hat mir bei anschließenden Bewerbungen sehr weitergeholfen«, äußert sich Dr. Simon Züfle, ein Teilnehmer des Talent Pools.

Ist der Schritt zur Professur geschafft, beginnt der Einstieg in den Hochschulalltag. Genau hier setzt »staRTyourProfessorship« an: das Onboarding-Programm für Neuberufene der Hochschule Reutlingen, ebenfalls ein Teilprojekt aus dem übergeordneten »FH-Personal« Programm. Es ergänzt die Einführungsangebote der einzelnen Fakultäten und erleichtert das Ankommen und Einleben im neuen Arbeitsumfeld.

»Mein Einstieg als Professorin war ein bisschen wie ein Blindflug. Damals hätte ich mir eine Person gewünscht, die mir den Start erleichtert, technische Hürden aus dem Weg räumt und mir erste Einblicke in die Hochschulpraxis gibt. So eine Startbegleitung gab es aber leider noch nicht«, betont die Projektleiterin des Programms »FH-Personal«, Prof. Dr. Petra Kneip. Das Onboarding-Programm geht weit über eine hochschuldidaktische Begleitung hinaus – es ist ein starkes Zeichen für die Willkommenskultur an der Hochschule: Es bietet eine umfassende Orientierung für Neuberufene, die den Einstieg in Lehre, Forschung und Hochschulkultur nicht nur erleichtert, sondern von Anfang an bereichert.

Dr. Esther Dusil, verantwortlich für »staRTyourProfessorship«, betont: »Gerade in Zeiten, in denen qualifizierte Fachkräfte vielfältige Optionen haben, ist es uns wichtig, neue Professorinnen und Professoren nicht nur fachlich zu begleiten, sondern ihnen auch auf persönlicher Ebene und über Fakultätsgrenzen hinweg Orientierung und Unterstützung anzubieten.« Mit ihren gezielten Förder- und Begleitprogrammen sichert die Hochschule Reutlingen langfristig Qualität, Kontinuität und Innovationskraft in Lehre und Forschung.