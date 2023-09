Mit einem Donnerschlag begann am Freitagabend der Rettungs- und Löscheinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Oferdingen bei der Kunststoffrecyclingfirma Tere in der Betmauerstraße. Ein heiß gelaufener Kunststoff-Schredder war explodiert und hatte das Lager in Brand gesetzt. Nur wenige Minuten später trafen rund 60 Einsatzkräfte ein. Auch drei Verletzte galt es zu bergen. Alles eine Übung.

Nur mit Schutzkleidung betreten die Kameradinnen und Kameraden die verrauchte Halle. Foto: Gabriele Böhm

