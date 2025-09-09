Welttag der Suizidprävention in der Region Neckar-Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Noch immer sterben über 10.000 Menschen im Jahr durch Suizid. Seit mehreren Jahren ist bei der Zahl der Suizide sogar ein Anstieg zu verzeichnen. Zum Welttag der Suizidprävention am Mittwoch will auch der Arbeitskreis Leben (AKL) Reutlingen-Tübingen aufklären und über Hilfen informieren. Die regionalen Angebote der AKL bieten vor Ort persönliche Beratungsgespräche, Präventionsprojekte für Jugendliche, aber auch Angebote für Unternehmen.

GEA: Frau Becker, die Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitskreise Leben beklagt eine Zunahme der Suizide in den vergangenen Jahren. Wie sieht denn die derzeitige Situation in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen aus, wie haben sich die Fallzahlen der Suizide entwickelt?

Jule Becker: Die aktuellen Zahlen verzeichnen 2024 im Landkreis Reutlingen 36 Suizide, im Landkreis Tübingen 18 und im Zollernalbkreis, wo wir auch ein Beratungsangebot haben, 19 Suizide. Es ist so, dass die Zahl in unserem Zuständigkeitsbereich relativ gleich bleibt. Aber es ist auch schwer, darüber eine Aussage zu treffen, weil wir eine relativ kleine Stichprobe haben. Insgesamt begehen mehr Männer als Frauen Suizid. Bundesweit gibt es in den letzten Jahren einen Anstieg der Suizide, was uns natürlich beunruhigt und die Wichtigkeit von Suizidprävention verdeutlicht.

Was sehen Sie in Bezug auf Suizidprävention als größtes Problem? Die Tabuisierung des Themas? Oder dass Betroffene einfach zu wenig über Hilfsangebote informiert sind?

Becker: Es ist eine Kombination aus diesen Dingen, und zusätzlich kommt noch eine schlechte finanzielle Ausstattung hinzu. Die Bereitschaft, über das Thema Suizid zu sprechen, ist insgesamt höher als noch vor einigen Jahren, aber das Thema ist noch lange nicht enttabuisiert. Auf Informationsveranstaltungen bekommen wir regelmäßig mit, dass Menschen noch nie darüber gesprochen haben und denken, sie sind als Betroffene oder Angehörige mit dem Thema allein. Dabei haben ganz viele Menschen im Laufe ihres Lebens mit den Themen Krisen oder Suizidalität zu tun. Aber wenn man nicht darüber spricht, dann weiß man auch nicht, dass man damit nicht allein ist und dass es Unterstützungsangebote gibt.

An wen können sich Betroffene und Angehörige wenden? Wo erhalten sie Hilfsangebote?

Becker: Die Beratungs- und Hilfsangebote sind von Landkreis zu Landkreis verschieden. Aber selbst hier, wo es den AK Leben im nächsten Jahr bereits seit 50 Jahren gibt und wir relativ bekannt sind, kommt es immer wieder vor, dass Leute uns nicht kennen. Wir sind für Menschen in Krisen als Ansprechpartner da, wir sind ein offenes Angebot. Und selbst wenn Menschen nicht wissen, ob sie hier bei uns richtig sind, können sie sich an uns wenden. Wir schauen dann gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten, welches Angebot - entweder im AKL oder auch durch andere Einrichtungen - am besten passt.

Sie haben vorher die finanzielle Ausstattung der Arbeitskreise Leben angesprochen. Wie sieht die denn aus?

Becker: Wir sind hier verwurzelt und uns gibt es schon sehr lange hier vor Ort - und trotzdem ist es so, dass wir immer noch zu 30 bis 40 Prozent Eigenmittel einbringen müssen. Das ist eine wahnsinnige finanzielle Unsicherheit, wodurch wir wenig Planungssicherheit haben. Dadurch sind auch die personellen Ressourcen nicht so, wie wir es uns wünschen würden. 60 bis 70 Prozent haben wir zugesicherte Zuschüsse vom Land und durch kommunale Unterstützung.

Welche Rolle spielen Ehrenamtliche?

Becker: Wir arbeiten konzeptionell bewusst mit Ehrenamtlichen, unabhängig von der Finanzierung. Wir haben ein großes Team von Ehrenamtlichen in allen Bereichen, die als Krisenbegleiterinnen und Krisenbegleiter arbeiten. In der Krisenberatungsstelle Reutlingen, der Krisenberatungsstelle Tübingen, in der Online-Beratung Youth-Life-Line und in der Online-Beratung Lebenslinien 60+ sind es aktuell zwischen 80 und 90 Ehrenamtliche. Die Ehrenamtlichen werden speziell geschult, sie machen eine intensive Ausbildung und später bei ihrer Arbeit haben sie alle zwei Wochen eine Supervision. Das ist uns wichtig, um die Qualität der Begleitung sicherzustellen und die Ehrenamtlichen darin zu unterstützen, dass es ihnen mit ihrer Arbeit gut geht.

Ihre Einschätzung: Nimmt die Vereinsamung der Menschen zu?

Becker: Ja, auf jeden Fall nehmen wir das hier in der Beratung wahr. Das zeigt auch die Forschung, dass die Vereinsamung der Menschen subjektiv und objektiv zunimmt. Das ist auch ein Thema bei älteren Menschen. Weshalb wir seit neuestem das Online-Beratungsangebot »Lebenslinien 60+« für Menschen ab 60 anbieten. (GEA)