Welche Konzerte von Donnerstag bis Sonntag in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Luciana Morelli 5tet spielt am Samstag im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Hoboken Division. Beeinflusst von RL Burnside und Velvet Underground sowie von den Kills oder Yeah Yeah Yeahs präsentiert das Quartett eine Kombination aus Garagerock, Krautrock und Delta Blues und entwickelt ihre Musik auf dieser Grundlage ständig weiter. Am Donnerstagabend um 19.30 Uhr im Pappelgarten.

Iva Nova. Trashige Hochgeschwindigkeits-Folklore, die nie langweilig wird: Die vier Powerfrauen der russischen Girlsband Iva Nova verbinden energiegeladenen Rock und Punk mit slawischer Folklore und präsentieren ihren futuristischen Avantgarde-Rock am Donnerstag, 8. Mai, 20 Uhr, im franz.K.

Marcus Zimmermann. Spätestens seit der Musik-Rateshow »Let the Music Play« ist er deutschlandweit bekannt und hat sich in die Herzen von Millionen von Zuhörern gesungen. Der Backgroundsänger von Herbert Grönemeyer stellt Donnerstagabend um 20 Uhr in der Stadthalle sein neues Album »Face the Truth« vor.

Happy Street. Im Vordergrund ihrer Arrangements stehen Lieblingsstücke der Straßenband aus Pop, Rock, Folk, Funk und R&B. Am Freitag, 9. Mai, 20.30 Uhr, gibt es mit Gesang, Bass, Gitarre und Cajon im Jazzclub in der Mitte ein Friday Live Special bei freiem Eintritt.

Luciana Morelli 5tet. Musik, die Grenzen überwindet, Brücken baut und Verbindungen schafft – dafür steht die in Basel lebende argentinische Sängerin und Komponistin mit ihrem Quintett. Am Samstag, 10. Mai, 20 Uhr, stellt sie im Jazzclub in der Mitte ihr neues Album »Words of the Wind« vor.

Close 2 You. Mit gefühlvollem Pop, Soul und Swingballaden laden der Sänger Mailo und der Keyboarder und Pianist Wolfgang Lumpp zum Träumen ein. Aber auch Hits aus den 80er- und 90er-Jahren spielt das Duo am Sonntag, 11. Mai, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Easy Sunday. Die einmal im Monat stattfindende Reihe lädt Musikerinnen und Bands ein, spontan oder mit Anmeldung auf der großen franz.K-Bühne zu spielen. Die interkulturelle Jamsession steigt am Sonntag, 11. Mai, 17 Uhr, bei freiem Eintritt im franz.K.

Tübingen

Paris Hot Five. Mit einer unverwechselbaren musikalischen Melange versetzt das rein akustische Ensemble sein Publikum in das pulsierende Nachtleben der Bars und Cabarets im Paris der 30er-Jahre. Donnerstagabend um 19.30 Uhr bringt das Quintett den Club Voltaire zum Swingen.

Götz Widmann. Er ist bekennender Bob-Dylan- und Rio-Reiser-Fan und verfügt über die Fähigkeit, seine scharfen Wahrnehmungen musikalisch auf den Punkt zu bringen. Am Freitag, 9. Mai, 20 Uhr, kommt der Heidelberger Liedermacher mit seinem neuen Programm »Party Time« ins Sudhaus Foyer.

Wüste Welle Big Band. Mit den Sängern Christoph Bohning (München) und Pauline Ruhe (Tübingen) sowie dem Udo-Lindenberg-Trompeter Uli Röser als Special Guest präsentiert die Tübinger Big Band am Sonntag, 11. Mai, 18 Uhr, im Sudhaus ein Konzertprojekt, das einen besonderen Jazzabend verspricht.

Pfullingen

Mojo and the Shuffleboys. Viel Spielfreude und gute Handmade-Musik: Das hat sich das Reutlinger Quartett auf die Fahnen geschrieben. Am Samstag, 10. Mai, 20 Uhr, geben die Mojos bei Frau Möllers Bar & Kitchen Einblicke in die Zeit, als Rock’n’Roll die hiesige Provinz eroberte.

Glems

Chris Kramer & Beatbox ’n‘ Blues. Gemeinsam mit dem Beatboxer Kevin O Neal und dem Gitarristen Sean Athens schmiedet der Sänger und der alte Blues-Barde am Freitag, 9. Mai, 20.30 Uhr, im Hirsch einen Mix aus traditionellem Blues und modernen Beatboxsounds.

Morrison Hotel. Ob Klassiker wie »Light My Fire«, »Break On Through« und »Riders On The Storm« oder weniger bekannte Songs: Die fünfköpfige Band hat sich der Musik der legendären kalifornischen Gruppe The Doors verschrieben. Am Samstag, 10. Mai, spielt die Coverband im Hirsch. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Rottenburg

Marcus Halvers Soul Connexion. Stilistisch bedient sich das Quintett bei John Scofield, den Meters, Stevie Wonder oder Curtis Mayfield. Aber auch unbekanntere Stücke aus den Bereichen Acidjazz, Soul und Fusion sowie Eigenkompositionen gehören zum Repertoire. Am Samstag, 10. Mai, 20 Uhr, im Old Hamburg.

Meidelstetten

Jessie Lee & The Alchemists. Das französische Bluesrock-Quintett um Sängerin und Gitarristin Jessie Lee und Gitarrist Alexis Didier wurde 2015 gegründet und teilte sich die Bühne mit vielen Größen der Bluesrock-Szene Europas. Am Samstag, 10. Mai, 20.30 Uhr, kommen die Alchemists erstmals in den Adler. (jüsp/pr)