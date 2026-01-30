Welche Konzerte kommende Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

San Telmo Lounge. Sie sind eine der Pionierbands des argentinischen Electrotango, gegründet 2003 von ihrem Leiter, dem Gitarristen Martin Delgado. Zum Auftakt des Jubiläumsfestivals am Montagabend um 20 Uhr kommt Delgado mit der Sängerin, Bratschistin und Violinistin Amy Münchgesang in den Pappelgarten.

Cockaphonix. Inzwischen verstärkt durch einen kompletten Bläsersatz liefert die fünfköpfige Band aus Washington, D.C. ein musikalisches Spektakel, in dem Punk, Jazz und pures Chaos Hand in Hand tanzen. Am Donnerstag, 5. Februar, 20 Uhr, spielen Cockaphonix eben dort beim Pappelgarten-Festival.

Tübingen

Jazzclub Vocal Session. Die Sängerinnen Claudia Vorbach und Karin Grabein eröffnen die Session zusammen mit der Begleitband Anselm Krisch, Axel Kühn und Felix Schrack und im Anschluss dürfen auch Gesangsschüler von Karin Grabein ans Mikro. Am Mittwoch, 4. Februar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire. (jüsp/pr)