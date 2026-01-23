Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Lisa Bassenge Trio ist am Donnerstag auf Einladung des Jazzclubs in der Mitte zu Gast im franz.K.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Skampida. Die fünfköpfige Band aus Kolumbien gründete sich im Jahr 2000 in Bogotá. Sie präsentieren mit ihrem Rock-Mestizo einen wilden Mix aus Reggae, kolumbianischer Folklore, Cumbia, Hip-Hop und Punk. Skampida kommen am Montag, 26. Januar, 20 Uhr, ins franz.K.

Joe Vox. Das aktuelle Programm des Reutlinger Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus seiner mehr als 30-jährigen Karriere, ein »Best of« und »Who is who« aus 40 Jahren Musikgeschichte. Am Montag um 20 Uhr kommt Joe Vox mal wieder solo in den Pappelgarten.

Lisa Bassenge Trio. Von Elliott Smith bis Duran Duran, von Billie Holiday bis Björk reicht das Spektrum der Berliner Sängerin, die mit ihren bewährten Mitmusikern Jacob Karlzon (Klavier) und Andreas Lang (Bass) am Donnerstag, 29. Januar, 20 Uhr, ihren skandinavisch-entspannten Popjazz im franz. K vorstellt.

Rock-Session. Am Donnerstag, 29. Januar, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer wie auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

Danielsson, Parricelli, Pohjola. Das Trio um den schwedischen Bassisten Lars Danielsson produziert einen Sound, in dem sich Bass, Gitarre und Trompete, südosteuropäische Themen und klassische Elemente zu einem ganz eigenen, originären Jazz verbinden. Am Mittwoch, 28. Januar, 20 Uhr, im Sudhaus.

Das schwedisch-finnische Jazztrio Danielsson, Parricelli, Pohjola spielt am Mittwoch im Sudhaus. Foto: PR Das schwedisch-finnische Jazztrio Danielsson, Parricelli, Pohjola spielt am Mittwoch im Sudhaus. Foto: PR

Magnus Mehl Quartett. Die Band des Saxofonisten hat sich ganz dem modernen Jazz verschrieben. Das Konzept beinhaltet druckvolle Eigenkompositionen und gefühlvolle Balladen. Ohne Berührungsängste schöpfen die Jazzer am Mittwoch, 28. Januar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire aus dem Vollen der Jazzgeschichte. (jüsp/pr)