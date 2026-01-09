Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Dreiviertelblut. Mit den Songs ihres neuen Albums »Prost Ewigkeit« bieten die bayrischen Klangpoeten einen musikalischen Begleiter für aufgewühlte Seelen in aufwühlenden Zeiten. Am Donnerstag, 15. Januar, 20 Uhr, spielt die siebenköpfige Band um Sänger Sebastian Horn (Bananafishbones) im franz.K.

Tübingen

Jazzclub Jam Session. Der Tübinger Pianist Martin Trostel und seine Kollegen Sebastian Schuster (Bass) und Felix Schrack (Schlagzeug) eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 14. Januar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Falschgeld. Die Musiker dieses Trios sind jung, aus München und machen dreckigen Indierock mit deutschen Texten, stilistisch irgendwo zwischen Ton Steine Scherben, Wanda und AnnenMayKantereit. Mit hohem Spaßfaktor rockt das Trio am Donnerstag, 15. Januar, 20 Uhr, die Sudhaus Peripherie.

Acoustic Storm. Die Konzertreihe »Storm Legends« mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm und seiner Ehefrau Mary Jane präsentiert am Donnerstag, 15. Januar, 20 Uhr, im Café Haag einen Abend mit den genialen Songs von Pink Floyd und David Gilmour. (jüsp/pr)