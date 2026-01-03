Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Biko & The Damaged Labour Horns sind am Montag zu Gast im Pappelgarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Biko & The Damaged Labour Horns. Satte Sounds, kräftige Bläsersätze, soulige Stimmen und groovige Rhythmen: Die neun Musiker aus Stuttgart wollen am Montag, 5. Januar, um 20 Uhr mit einem Mix aus Rock, Blues und Soul für gute Laune und ausgelassene Stimmung im Pappelgarten sorgen.

Guitar Wizards. Der Stuttgarter Gitarrist und Landesjazzpreisträger Christoph Neuhaus trifft am Donnerstag, 8. Januar, 19.30 Uhr, im Jazzclub in der Mitte auf einen ganz besonderen Gast aus Italien: Auf den in der Toskana lebenden Fabio Roveri, der zu den vielseitigsten Jazz- und Popgitarristen Italiens zählt.

Dirty Sound Magnet. Ihr Sound verschmilzt die Energie von Led Zeppelin, die Mystik von The Doors und moderne Einflüsse wie Tame Impala zu einer Mischung aus Psychedelic, Progressive und Bluesrock. Am Donnerstag, 8. Januar, 20 Uhr, spielt das Schweizer Power-Trio im franz.K.

The Noerds. Mit rockigen Grooves und scharfen Bläsersätzen übersetzt die achtköpfige Soul-, Rock- und Reggae-Coverband aus dem Kreis Tübingen den Soul in die Neuzeit. Die Band um Frontfrau Noerdy Sue kommt am Freitag, 9. Januar, 20.30 Uhr, zum »Friday Live Special« in den Jazzclub in der Mitte.

Tübingen

Rainer Tempel New Quartet. Mit Axel Schlosser, Oliver Lutz und Fabian Arends hat der Tübinger Pianist und Jazzkomponist drei Musiker gewinnen können, mit denen er einen kompositorischen Bogen über 30 Jahre spannt. Zu hören gibt es das am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. Januar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Auf kleinen Planeten. Die von Felix Muhle rezitierten Texte von Christian Wagner verbinden sich mit zeitgenössischem Jazz und experimentellen Improvisationen des Trios Friedemann Dähn, Carsten Netz und Bernd Settelmeyer. Das CD-Release-Konzert steigt am Freitag, 9. Januar, 20 Uhr, im Club Voltaire.

Mandala Movie & The Yoso Project. Die beiden Bands haben sich der freien Improvisation mit unterschiedlichen Ansätzen verschrieben. Was sie verbindet: Der im Juni 2025 verstorbene Konrad Panke spielte in beiden Bands und prägte sie durch sein Gitarren- und Perkussionsspiel. Am Samstag, 10. Januar, 20 Uhr, spielen beide Bands im Sudhaus.

Gankino Circus. Zeitgemäße Volksmusik, anarchische Spielfreude und raffinierter Mundart-Pop vermengen sich bei diesem schrägen Rock’n’Roll-Spektakel zu einem humoristischen Konzerterlebnis. Am Sonntag, 11. Januar, 20 Uhr, kommt das fränkische Musiker-Kollektiv ins Sudhaus.

Meidelstetten

Luke. Seit seinem dreizehnten Lebensjahr steht der Saarbrücker Sänger, Gitarrist und Songwriter Lukas Schüßler aka Luke auf der Bühne und tourte bereits im Vorprogramm von Patti Smith, Keb’ Mo’ oder Taj Mahal. Am Samstag, 10. Januar, 20.30 Uhr, kommt Luke mit seiner Bluesrockband in den Adler. (jüsp/pr)