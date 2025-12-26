Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox Band Epic. Schon in frühester Kindheit hatte Joe Vox seinen ersten musikalischen Kick mit »Shine on you crazy diamond«, und seitdem hat ihn die Musik von Pink Floyd nie wieder wirklich losgelassen. Heute Abend um 20 Uhr stellt Vox sein Tribute-Programm mit der Band Epic im Pappelgarten vor.

Werner Dannemann & Calo Rapallo. Die eingeschworenen Vollblutmusiker spielen Blues, Rockklassiker und verborgene Songs aus fünf Jahrzehnten, in denen das Genre gegründet und stets weiterentwickelt wurde. Die beiden Bluesrecken kommen am Donnerstag, 1. Januar, 20 Uhr, in den Pappelgarten.

Dracu. Seit 2014 treibt der Rock’n'Roll-Vampir sein Unwesen in der Musik(unter)welt: wild, ungebändigt und ohne Kompromisse. Der Rock'n'Roll-Graf und Saitenzauberer aus dem Schwarzwald präsentiert seine abgefahrene Show am Sonntag, 4. Januar, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Emu-Herbst-Trio. Ihre Songs mit urschwäbischen Texten zu bekannten Pop- und Rocktiteln gehen sofort ins Ohr. Das Publikum im Club Voltaire erwartet am Montag, 29. Dezember, 20 Uhr, einen Abend, der nicht nur musikalisch, sondern auch textlich den richtigen Ton trifft.

Glems

Supercharge. Der in Liverpool geborene Saxofonist und Leadsänger Albie Donnelly startete seine Karriere als Studiomusiker in London, bei Produktionen mit Bob Geldof, The Boomtown Rats und Graham Parker. Am Dienstag, 30. Dezember, 20.30 Uhr, kommt Donnelly mit seiner Band in den Hirsch.

Gismo Graf Trio. Er ist Musiker von Kindesbeinen an und gehört bereits zu den Shootingstars des Gypsy-Swing: Der in Stuttgart aufgewachsene Sinti-Gitarrist Gismo Graf spielt mit seinem Trio am Freitag, 2. Januar, 20.30 Uhr, in der Kulturkneipe Hirsch.

Rottenburg

Velvet Soul Street. Ob Soul, Funk, Rock oder bekannte Songs, die jeder kennt – die vierköpfige Band aus der Hohenloher Musikszene trifft den richtigen Ton zur richtigen Zeit. Mal entspannt, mal tanzbar, mal kraftvoll – aber immer mit Herz. Am Samstag, 3. Januar, 20 Uhr, im Old Hamburg. (jüsp/pr)