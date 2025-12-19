Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Rulaman. Psychedelisch schwingende Klangteppiche, fuzzige Gitarren, die kaskadisch und hypnotisch betörend einlullen sowie schwere Riffs und verspielte Drums: Heute Abend um 20 Uhr spielt das Reutlinger Psychedelic-Trio um Sänger Felix Berns im Pappelgarten.

Jahresendfiguren. Allgemein bekannte Weihnachtslieder neu und fetzig arrangiert, in etlichen Stilrichtungen der Popularmusik interpretiert und in einer unterhaltsamen Liveshow präsentiert. Das erwartet die Besucher am Dienstag, 23. Dezember, 19.30 Uhr, im franz.K.

Close 2 You. Mit gefühlvollem Pop, Soul und Swingballaden stimmen der Sänger Mailo sowie Keyboarder und Pianist Wolfgang Lumpp auf Weihnachten ein. Aber auch Hits aus den 80er- und 90er-Jahren spielt das Duo am Donnerstag, 25. Dezember, 20 Uhr, im Pappelgarten.

Weihnachts-Jazz-Jam. Obligatorisch, und das seit Jahrzehnten, ist der Weihnachtsjazz am Freitag, 26. Dezember, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte. Der Abend ist stets für Überraschungen gut, da nie sicher ist, welche Musiker auf der Bühne stehen werden.

Mojopack. Das Repertoire der fünfköpfigen Cover-Formation reicht vom klassischen Blues über Rock bis zu modernem Funk und Soul. Am Freitag, 26. Dezember, 20 Uhr, spielen Mojopack zum zweiten Weihnachtsfeiertag bei freiem Eintritt im Pappelgarten.

Crimson Delight. Raue Rocksongs und melodiöse Popsongs – die Mischung der fünfköpfigen Band lebt von der ausdrucksstarken Stimme der Sängerin Jutta Jasím und dem Spiel der russischen Gitarristin Natalia Pavlovschi. Am Sonntag, 28. Dezember, 12.30 Uhr, kommt das Quintett in den Pappelgarten.

Chanson Trottoir. Die fünf Musiker machen kein Chanson, keinen Jazz, nicht Punk, Folk oder World Music, aber Musik, die nach Chanson, Jazz, Punk, Folk und Weltmusik klingt. Am Sonntag, 28. Dezember, 19 Uhr, feiert die Band aus Köln ihre Vision von »Chanson Française« im franz.K.

Tübingen

VEB Kunstblume. Es gibt auf dieser Welt lieb gewonnene Gewohnheiten, zum Beispiel das alljährliche Tübinger »Zwischen-den-Jahren-Konzert« der Chansonband VEB Kunstblume. Mit nahezu unverändertem Programm spielen die drei smarten Boys am Freitag, 26. Dezember, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Maorie. Der besondere Reiz ihrer Performance liegt darin, dass die Tübinger Familienband DJ-Kultur mit live gespielter Musik verbindet. Thomas Maos und seine beiden Söhne präsentieren ihren spacigen Sound am Samstag, 27. Dezember, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Sonic Love & The Rock Revolution. Das Tübinger Rockquartett macht handgemachte Musik zwischen viel Spiellaune und treibenden Riffs. Am liebsten widmen sie sich dem guten, alten Rock der 70er-Jahre, präsentiert mit eigener Handschrift. Am Sonntag, 28. Dezember, 20 Uhr, kommt die Band ins Sudhaus.

Sonic Love & The Rock Revolution sind am Sonntag zu Gast im Sudhaus. Foto: PR Sonic Love & The Rock Revolution sind am Sonntag zu Gast im Sudhaus. Foto: PR

Good4Nothing. Frontmann und Sänger Bernd Leven, Uli Schirmer, Stephan Huber, Klaus Eckhardt und Jürgen Bühler bewegen sich irgendwo zwischen Lyrik, Pop, Blues, Progrock und Funk. Am Sonntag, 28. Dezember, 20 Uhr, spielt die Band aus dem Raum Stuttgart/Tübingen Eigenkompositionen im Club Voltaire.

Glems

Ernest & the Hemingways. Gegründet vor fast einem halben Jahrhundert, spielt die Band seit 1989 in fast unveränderter Besetzung. Längst Kult sind ihre Liveauftritte, die den Sound der zehn Musiker direkt und kompakt in die kleinste Hütte bringen. So wie am Freitag, 26. Dezember, 20.30 Uhr, in den Hirsch.

Dettingen

Carl W. Der Sänger kopiert Rock- und Popsongs nicht nur, er spielt und interpretiert sie im eigenen Stil, gemischt mit filigraner Gitarrenbegleitung. Die bekannten und weniger bekannten Klassiker und Evergreens präsentiert Carl W. am Samstag, 27. Dezember, 20.30 Uhr, mit Freunden in der Bistro Mühle.

Meidelstetten

Jeff Mezzrow Band. Der experimentelle Geist und die rockige Subkultur der 60er-Jahre leben in der Musik des Sängers und Gitarristen Jeff Mezzrow weiter: ob durch Blues, Rock oder Soul-getränkte Musik. Das Trio spielt am Samstag, 27. Dezember, 20.30 Uhr, im Adler. (jüsp/pr)