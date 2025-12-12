Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Odd Couple. Mit ihrem neuen Album »Rush-Hour des Lebens« erinnert das Indierock-Duo an eine Zeit, in der Musik noch handgemacht war – roh, spielerisch, gegen digitale Oberflächen und verkürzte Inhalte. Die beiden Berliner spielen am Mittwoch, 17. Dezember, 20 Uhr, im Foyer des franz.K.

Diet Dope. Vier Jahrzehnte Rock- und Popgeschichte in veränderlichen Bestandteilen bietet die Coverband in einer Kombipackung aus Gitarren, Bass, Keyboards, Drums und mehrstimmigem Gesang. Am Donnerstag, 18. Dezember, 20 Uhr, kommt das Rockquartett in den Pappelgarten.

Tübingen

Jamsession – Xmas Special. Alle Jahre wieder treffen sich Musiker aus dem Jazzclub am letzten Mittwoch vor Weihnachten zum fröhlichen Jammen, um sich und ihren Gästen die Zeit bis zum Fest unterhaltsam zu verkürzen. Wer alles dabei ist? Überraschung! Am Mittwoch, 17. Dezember, 20.30 Uhr, im Club Voltaire. (jüsp/pr)