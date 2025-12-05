Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Voda Trio. Das Trio aus Polen schlägt in seiner Musik verschiedene Richtungen ein und mischt Stimmungen und Genres. Am Montag, 8. Dezember, 20 Uhr, verbindet die Band im Pappelgarten moderne klassische Musik mit der kompromisslosen Energie von Rock.

Jazz Session. Am Donnerstag, 11. Dezember, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine von Tobias Festl geleitete Jamsession der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch jung gebliebenen, alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Tübingen

Soundrise Quartet. In dieser Stuttgarter Band mischen sich Stile, Welten und Kulturen, von Indien und Nordafrika über den Balkan bis zum europäischen Mittelalter. Am Mittwoch, 10. Dezember, 20.30 Uhr, lässt das Quartett im Club Voltaire europäische Ton-Ästhetik mit indischer Ornamentik verschmelzen. (jüsp/pr)