Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Sascha Kommer. Der Jazz- und Swing-Pianist und Sänger aus Pliezhausen widmet sich dem Boogie-Woogie und Hotjazz der 1930er- und 40er-Jahre. Am Montag, 1. Dezember, 20 Uhr, gibt der Spezialist für alte Musikstile ein Solokonzert, das reichlich Stimmung verspricht.

Tübingen

Lilly Löffler Trio. Die Musik der Mannheimer Sängerin bewegt sich zwischen Singer-Songwriter–Motiven, modernem Jazz, Klangmalerei und bisweilen melancholischen Soundlandschaften. Am Dienstag, 2. Dezember, 20.30 Uhr, spielt das seit gut zwei Jahren bestehende Trio im SWR Studio.

Jam Session. Der Gitarrist Bernd Huber und seine Kollegen Steffen Hollenweger (Bass) und Joachim Gröschel (Schlagzeug) eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 3. Dezember, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Rottenburg

Live Music Box. Bei diesem Format können Gäste aus dem Publikum aus einer Liste von hundert Rockklassikern einen Song auswählen und das Duo Acoustic Storm erfüllt die Wünsche live. Am Mittwoch, 3. Dezember, 20 Uhr, steigt das Konzert mit Publikumsbeteiligung im Old Hamburg. (jüsp/pr)