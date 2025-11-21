Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Fetzer. Seit seiner Teilnahme bei The-Voice-of-Germany 2021 textet der Songwriter ausschließlich auf Deutsch und bringt seine tiefgründigen Lyrics in verschiedenen Formationen auf die Bühne. Am Montag um 20 Uhr kommt er mit seinem Duopartner Valentin Hansel erstmals in den Pappelgarten.

Rock Session. Am Donnerstag, 27. November, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

Sebastian Gahler Quintet. Mit seinem neuen Album spürt der Düsseldorfer Pianist und seine Band den Vorbildern der 1960er- und 70er–Jahre nach und präsentiert dabei eine aktuelle Spielart des Funkjazz. Am Mittwoch, 26. November, 20.30 Uhr, ist das Jazzquintett zu Gast im Club Voltaire.

Fauzia Maria’s International Quarteto Brasil. Unter diesem Namen vereinen vier Musiker ihre Leidenschaft für brasilianische Musik mit ihrer tiefen Verwurzelung im Jazz. Am Donnerstag, 27. November, 20 Uhr, stellt das Quartett mit Sängerin Fauzia Maria Beg ihr neues Album »A Que Saudade« im Club Voltaire vor. (jüsp/pr)