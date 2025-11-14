Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Bremer Trio Laturb kommt am Montag in den franz.K-Club.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Laturb. Das Bremer Trio begibt sich auf einen wilden Ritt mit 80er-Synthesizern und punkigen Gitarrenriffs, getragen von knarzenden Rhythmusmaschinen und den Stimmen der beiden ungleichen Sängerinnen. Heute Abend um 20 Uhr präsentiert das Trio seinen abgedrehten »Futurepunk« im franz.K-Club.

White Water. Die sechsköpfige Formation zelebriert Songklassiker von Phil Collins, Randy Crawford, Bon Jovi, Toto, Chaka Khan und vielen anderen und verkörpert die pure Lust an der Musik. Am Donnerstag, 20. November, 20 Uhr, ist die Coverband im Pappelgarten zu Gast.

Bashed Potatoes. Sie stammen zum Teil aus den USA und Neuseeland, haben unterschiedliche Wurzeln in Jazz, Rock, Klassik und Barockmusik und sie vermitteln die kosmopolitische Geschichte des Bluegrass. Am Donnerstag, 20. November, 20 Uhr, spielt das internationale Quintett im franz.K.



Tübingen

Divanhana. Das Sextett aus Sarajevo kombiniert urbane Stile mit den traditionellen Klängen des Balkans und bringt die alten Weisen zwischen schmerzlicher Wehmut und inniger Freude in zeitgenössische Arrangements. Am Mittwoch, 19. November, 20 Uhr, kommen Divanhana in die Sudhaus Peripherie.

Glems

Ernst & Heinrich. In ihrem neuen Programm »Irgendwas isch emmer« philosophieren die beiden Mundart-Anarchisten musikalisch über das Faszinosum des Schwaben an sich. Am Mittwoch, 19. November, 20.30 Uhr, singt und spielt das Duo im Hirsch.

Band of Friends. Rory Gallagher starb bereits 1995 im Alter von 47 Jahren. Einer seiner größten Fans ist dieses Trio, das in seinem Programm das Lebenswerk dieses Gitarrenvirtuosen der Rockgeschichte huldigt. Am Donnerstag, 20. November, 20.30 Uhr, kommt die Tributband in den Hirsch. (jüsp/pr)