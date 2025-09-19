Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Young Rebel Set. Ihre Shows sind wild, unberechenbar, hedonistisch, auch mal chaotisch. Die Band aus dem Nordosten Englands ist nach einer fast zehnjährigen Pause und dem Tod von Sänger Matty Chipchase zurück und macht am Mittwoch, 24. September, 19.30 Uhr, Halt im franz.K. Supports: low key orchestra & Tom Blackwell.

Rock Session. Am Donnerstag, 25. September, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

Jam Session. Der Tübinger Pianist Martin Trostel, Florian Dohrmann (Bass) und Dieter Schumacher (Drums) eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jam Session steigt am Mittwoch, 24. September, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Glems

Hattler. Das aktuelle Projekt des Ulmer Bassisten Hellmut Hattler, das 2001 aus dem Stand den Echo für die beste Jazzproduktion erhielt, präsentiert mit der Sängerin Fola Dada am Donnerstag, 25. September, 2030 Uhr, im Hirsch einen Mix aus hitzigen Jazz-Grooves und funkigen Soul-Krachern.

Fola Dada und Hellmut Hattler sind am Donnerstag mit Band zu Gast im Hirsch. Foto: Jürgen SPIESS Fola Dada und Hellmut Hattler sind am Donnerstag mit Band zu Gast im Hirsch. Foto: Jürgen SPIESS

Rottenburg

Open Mic. Bei diesem »ungehemmten und durchgeknallten freien Singen« können Besucher ans Mikrofon treten und ihre Lieblingssongs singen - unterstützt von der Band Acoustic Storm und dem Publikums-Chor. Am Mittwoch, 24. September, 20 Uhr, im Old Hamburg. (jüsp/pr)