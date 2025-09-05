Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Hussy Hicks. Ihr Mix aus Alternative-Folk, Australian Roots-Music, Country und Blues ist geprägt durch Leesa Gentz’ Soulstimme und Julz Parkers Gitarrenspiel. Das 2006 gegründete australische Trio hat bereits acht Alben aufgenommen und kommt Montagabend um 19.30 Uhr erstmals in den Pappelgarten.

West Coast Jazztet. Tenor- und Baritonsaxofonist Benjamin Himpel und seine drei Mitspieler schöpfen hörbar aus der amerikanischen Tradition der 1950er- und 1960er-Jahre. Sie bleiben dabei aber ganz im Hier und Jetzt. Am Mittwoch, 10. September, 18 Uhr, spielt das Reutlinger Jazztet im Echazhafen-Biergarten.

Jazz Session. Am Donnerstag, 11. September, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine von Tobias Festl geleitete Jamsession der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch jung gebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Tübingen

Ausgesteckt. Bei dieser vierköpfigen Coverband aus Stuttgart ist der Name Programm, denn alle Instrumente sind akustisch, unverfälscht und unplugged. Am Donnerstag, 11. September, 20 Uhr, spielen Ausgesteckt beim Lagerfeuerabend im Sudhaus-Waldbiergarten. (jüsp/pr)