Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Lili Gardes. Die Sängerin, Texterin, Komponistin und Produzentin lässt den Tango mit lateinamerikanischen Rhythmen, mit Pop, urbanen und elektronischen Klängen verschmelzen. Heute Abend um 19.30 Uhr, kommt die Sängerin aus Buenos Aires erstmals in den Pappelgarten.

Maybe Yesterday. Die selbstgeschriebenen Songs der vierköpfigen Jugendband aus Reutlingen sind auf Englisch und von ganz unterschiedlichen Genres inspiriert: von Indiepop über Folk bis zu Countryrock. Am Mittwoch, 20. August, 19 Uhr, laden die AK-Mitglieder des franz.K in den Echazhafen-Biergarten ein.

Franz & Sali Band. Seit Jahren erfreut das Trio mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und dreistimmigem Gesang ihr Publikum und nimmt es mit auf eine Reise durch die 60er- bis 80er-Jahre. Am Donnerstag, 21. August, 19.30 Uhr, gibt es im Pappelgarten Coversongs von Van Morrison, CCR und anderen auf die Ohren.

Tübingen

Kauz. Ein Mann, eine Gitarre und eine wandelbare Stimme: Im Programm des ehemaligen Füenf-Sängers tummeln sich Welthits von Tom Waits und Bob Marley, aber auch eigene deutschsprachige Songs. Am Donnerstag, 21. August, 20 Uhr, spielt Jens Heckermann beim Lagerfeuerabend im Sudhaus Waldbiergarten. (jüsp/pr)