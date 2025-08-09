Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Epic. Schon in frühester Kindheit hatte Joe Vox seinen ersten musikalischen Kick mit »Shine on you crazy diamond« und seitdem hat ihn die Musik von Pink Floyd nie wieder wirklich losgelassen. Am Montag, 11. August, um 19.30 Uhr stellt Vox sein Tribute-Programm mit seiner fünfköpfigen Band im Pappelgarten vor.

Tante Fridas Jazzkränzchen. Die Hausband des Jazzclubs präsentiert Dixieland und swingenden Jazz seit Beginn des letzten Jahrhunderts, komponiert von Fats Waller, Duke Ellington und Louis Armstrong. Das Swing-Sextett spielt am Mittwoch, 13. August, 18 Uhr, im Biergarten im Echazhafen.

Jazz Session. Am Donnerstag, 14. August, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine von Tobias Festl geleitete Jamsession der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch jung gebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Tübingen

Johnethen Fuchs. Der Musiker aus Winterthur verbindet feinsinnige Britrock-Kompositionen mit einer natürlichen, nahbaren Bühnenpräsenz. Seine Songs, die er am Donnerstag, 14. August, 20 Uhr, im Sudhaus-Waldbiergarten beim Lagerfeuerabend präsentiert, handeln von Isolation, Reflexion und Neuanfang. (jüsp/pr)