Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Samnas. In der Sprache der Dioula bedeutet der Bandname »Feuer« und steht für die Leidenschaft und Spielfreude, mit der die Musiker William Jammeh, Mamady Kouyate und Alex Geiger ihre Show darbieten. Am Montag, 28. Juli, 19.30 Uhr, präsentiert das Trio westafrikanische Rhythmen im Pappelgarten.

Rock Session. Am Donnerstag, 31. Juli, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

King Buffalo + Valley Of The Sun. Stilistisch ist das New Yorker Trio King Buffalo eine atemberaubende Zusammenführung von Stoner- und Space-Rock, Psychedelic und Progrock. Aber auch die US-Band Valley Of The Sun gibt am Mittwoch, 30. Juli, 20 Uhr, auf der Sudhaus Waldbühne höllische Riffs zum Besten.

Dancing Queens. Mit den aktuellen technischen Mitteln wird hier das original ABBA-Feeling präsentiert. Von den Originalkostümen bis hin zu den größten Hits – jedes noch so kleine Detail soll authentisch ABBA sein. Am Mittwoch, 30. Juli, 20 Uhr, spielt die Tribute-Show beim Sommernachtskino im Ammerpark.

Martin Trostel Quartett. Seit 2007 ist die Reihe »Midsummernight Jazz« zu einer festen Einrichtung geworden und präsentiert am Mittwoch, 30. Juli, 21 Uhr, im Club Voltaire das Martin Trostel Quartett mit dem Stuttgarter Saxofonisten Sandi Kuhn als Gast. Auf dem Programm stehen eigene Songs und Jazzstandards.

Annett Louisan. Sie ist die Stimme des deutschsprachigen Chansons und hat bis heute weit mehr als eine Million Tonträger verkauft. Ihr Debüt »Bohème« ist das Werk, mit dem 2004 alles begann und dieses Album stellt die Popsängerin am Donnerstag, 31. Juli, 19 Uhr, im Schlosshof vor.

OreLucE. Die Musik des gebürtigen Bolognesers Leo Köhler fängt Lichtmomente des Lebens ein – mal zart und nachdenklich, mal lebenshungrig und verspielt. Seit 2013 lebt der Weltenbummler in Tübingen und präsentiert am Donnerstag, 31. Juli, 20 Uhr, beim Lagerfeuerabend seine Songs.

Jan Garbarek Group. Er ist seit über 50 Jahren einer der stilprägendesten Musiker des europäischen Jazz. Der Sound des norwegischen Saxofonisten, für den Adjektive wie hymnisch bemüht werden, hat zahlreiche Musiker beeinflusst. Am Donnerstag, 31. Juli, 20.30 Uhr, spielt er mit seiner Band beim Sommernachtskino im Ammerpark. (jüsp/pr)