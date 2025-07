Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Babylon Circus eröffnen am Donnerstag das Hafensounds-Festival im Echazhafen.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Martina Trost. Die in Reutlingen lebende Cellistin hat sich für ihr Soloprogramm wieder etwas Neues einfallen lassen: Klassik und Barock sind bei dem musikalischen Chamäleon ebenso zu hören wie Tango und Samba, Chansons und eine Prise Jazz. Am Montagabend um 19.30 Uhr im Pappelgarten.

Groove Factory. Das Jugendangebot der Musikschule Reutlingen, das junge Musiker in Bands und Ensembles zusammenbringt, wird wieder am Dienstag, 22. Juli, 19.30 Uhr, talentierte Jungmusiker mit unterschiedlichen Stilrichtungen auf der Pappelgarten-Bühne präsentieren.

Babylon Circus. Die Energie des Punks, die Rhythmik von Reggae, Ska und Rock sowie eine Prise Klezmer-Melancholie und Balkanfolk sind die Zutaten für den Mix der achtköpfigen Band aus Frankreich. Am Donnerstag, 24. Juli, 19 Uhr, eröffnen Babylon Circus das zweiwöchige Hafensounds-Festival im Echazhafen.

Raygun Cowboys. Die sechsköpfige Band aus dem kanadischen Edmonton spielt energiegeladenen und mit Bläsern angereicherten Rockabilly mit Elementen von Punk, Psychobilly und Rock 'n' Roll. Am Donnerstag, 24. Juli, 19.30 Uhr, spielt das von den 50er-Jahren beeinflusste Sextett erstmals im Pappelgarten. (jüsp/pr)