Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Der ehemalige Tomte-Sänger Thees Uhlmann spielt am Donnerstag beim Sommernachtskino im Ammerpark.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Die Spätzünder. Sie machen bodenständige, schwäbische und zugleich weltmännisch gewandte Musik: Mamfred & Wunderle bieten am Montagabend um 19 Uhr im Pappelgarten Kleinkunst und Comedy mit viel Musik - komisch, schwäbisch und einfach unfassbar.

JB Band. Die sechsköpfige Formation ist bekannt für ihre professionelle Interpretation von Songs aus Rock, Pop, Soul und Blues. Am Donnerstag, 17. Juli, 19.30 Uhr, nimmt die Coverband ihre Fans im Pappelgarten mit auf einen Streifzug durch 50 Jahre Rock und Pop.

Tübingen

Ensemble Phorminx. Das Ensemble spannt einen weiten Bogen und nimmt individuelle Entwürfe von Neuer Musik auf. Zentral sind Werke von John Cage, Klaus Ospald, Uroš Rojko und Nina Šenk. Das vierköpfige Ensemble spielt am Dienstag, 15. Juli, 19 Uhr, in der Sudhaus Peripherie.

Aleksi. Der Gitarrist aus Helsinki erinnert sich an seine Heimat Finnland und schreibt Kompositionen zwischen Klassik, Folk und Jazz, die er am Donnerstag, 17. Juli, 19 Uhr, mit Marc Bauer (Bass), Adrian Kunkel (Drums) und Mimii (Gesang) vor dem Club Voltaire vorstellt.

Zirkusorchester Zambaioni. 1994 auf einer Streuobstwiese in Walddorfhäslach gegründet, hat sich das Orchester inzwischen auf 17 Musiker vergrößert. Als lebendige Bigband sorgt es am Donnerstag, 17. Juli, 20 Uhr, im Sudhaus Waldbiergarten für swingende Klänge und rockige Zirkusmusik.

Thees Uhlmann. Er spielt gerne die Rolle des großen Umarmers und die des Alleinunterhalters mit Tendenz zum manischen Selbstdarsteller. Der ehemalige Tomte-Sänger, Gitarrist und Songwriter macht am Donnerstag, 17. Juli, 20.30 Uhr, solo beim Sommernachtskino im Ammerpark halt. (GEA)