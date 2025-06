Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Woche bis Donnerstag, 3. Juli, können Musikliebhaber in Reutlingen bei Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Imp Da Dimp. Verglichen mit der Musik der 60er-Jahre von James Brown, Dr. Lonnie Smith und Grant Green, hat die Musik dieses Boogaloo-Vierers auch Einflüsse von Künstlern wie Jimi Hendrix und Daft Punk vorzuweisen. Am Montagabend um 19.30 Uhr kommen Imp Da Dimp in den Pappelgarten.

Stoeger singt. Was macht der Trommler von Dieter Thomas Kuhn & Band in der konzertfreien Zeit? Er greift zur Gitarre und singt die Lieder, die ihn sein bisheriges Leben begleitet haben. So auch am Donnerstag, 3. Juli, 19.30 Uhr, im Pappelgarten. (jüsp/pr)