Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Tübinger Brass-Festival sartet am Donnerstag mit dem Auftritt der französischen Band Les Yeux d’la Tête in der Panzerhalle.

REUTLINGEN. In der Woche ab Montag, 23. Juni, können Musikliebhaber in Reutlingen und der Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands wann in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Rock Session. Am Donnerstag, 26. Juni, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

Soulfly. Mit der »Spirit Animal Tour« kehrt die Extreme-Metal-Ikone aus den USA für fünf Clubshows nach Deutschland zurück. Am Mittwoch, 25. Juni, 20 Uhr, ist Thrash-Metal pur angesagt, wenn das unbeugsame Quartett im Sudhaus auf ihre Arbeitswerkzeuge eindrischt, als liebkosten sie einen Presslufthammer.

Luxury Communism. Die Düsseldorfer Band macht Indierock zwischen sanften, unbeschwerten Melodien und ohrenbetäubenden, verzerrten Ausrastern und lässt sich von der Musik der Beatles bis hin zu den Red Hot Chili Peppers beeinflussen. Am Donnerstag, 26. Juni, 19 Uhr, vor dem Club Voltaire.

Les Yeux d’la Tête. Zwei charismatische Frontsänger, ein knackiger, ungehobelter Sound und eine selten gehörte Stilvielfalt bestimmen die Musik dieser französischen Combo. Das Pariser Sextett rockt am Donnerstag, 26. Juni, 20 Uhr, zum Auftakt des Brass-Festivals die Panzerhalle im Französischen Viertel.

Bastian Bandt. Mit »Alle Monde« verdiente sich der Berliner Liedermacher nicht nur den Preis der deutschen Schallplattenkritik, sondern offenbarte einen gereiften Liedermacher. Am Donnerstag, 26. Juni, 20 Uhr, stellt Bandt sein neues Album »Pferd & Haus« beim Lagerfeuerabend im Sudhaus Waldbiergarten vor. (jüsp/pr)