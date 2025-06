Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Sie bekannte russische Punk- und Protestband Pussy Riot performt am Dienstag im Sudhaus.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Fast Eddy Wilkinson. Die Musik des in London geborenen Sängers Eddy Wilkinson ist stark verwurzelt im Bluesrock und allen anderen Musikstilen, die die amerikanischen Südstaaten uns beschert haben. Am Montagabend um 19.30 Uhr spielt der Blueser bei freiem Eintritt solo im Pappelgarten.

Sultan Stevenson Trio. Der Pianist zählt derzeit zu den aufregendsten jungen Jazzmusikern Londons und wurde 2023 mit dem »Parliamentary Jazz Media Award« für »Best Newcomer« ausgezeichnet. Am Mittwoch, 18. Juni, 20 Uhr, ist er mit seinem Trio auf Einladung des Vereins »TheMu« zu Gast im Pappelgarten.

Joe Vox. Das aktuelle Programm des Reutlinger Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus seiner mehr als 30-jährigen Karriere, ein »Best of« und »who is who« aus 40 Jahren Musikgeschichte. Am Donnerstag, 19. Juni, 19.30 Uhr, kommt Joe Vox solo in den Pappelgarten.

Tübingen

Pussy Riot. Das staatskritische Künstlerkollektiv aus Russland ist längst eine Legende. Nicht erst seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs rechnen die Frauen laut und aufmüpfig mit Putin, Sexisten und Homophoben ab. Elektronisch, punkig und tanzbar präsentieren sie ihren bloßstellenden Standpunkt am Dienstag, 17. Juni, 20 Uhr, im Sudhaus.

Club Voltaire Sommerfest. DieVagari haben ihren Ursprung in der Straßenmusik und rangeln sich von chilenischem Swing über skandinavische Polska bis hin zu afrikanischen Rhythmen. Das Sommerfest startet am Donnerstag, 19. Juni, bereits um 15 Uhr mit dem Zauberer Helge Thun und dem Sommer-Songslam vor dem Club Voltaire.

Roman Wreden. Mal morbide und düster, mal fordernd, mal entrückt, vorgetragen in englischer Sprache und mit verwegenem Bariton: So könnte man die Musik des Liedermachers beschreiben, der am Donnerstag, 19. Juni, 20 Uhr, beim Lagerfeuerabend im Sudhaus Waldbiergarten auftritt.