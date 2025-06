Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Wild Strings Trio beendet am Dienstag das Balkan-Festival im Pappelgarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Wild Strings Trio. Die drei Musiker aus der Slowakei, Frankreich und Slowenien sind in unterschiedlichen Musikkulturen zu Hause: traditioneller Balkan-Style mit Elementen von Keltischer und Folkmusik sind beim Balkan-Festival am Dienstag, 10. Juni, 19.30 Uhr, im Pappelgarten ebenso zu hören wie Flamenco und Jazz.

Delta B. Sie spielen die alten Klassiker von CCR, Cream, Johnny Cash, den Doors und von den Stones, werfen auch mal neuere Klassiker lokaler Schwabenrock-Größen in ihren Topf. Das vom Jazzclub In der Mitte organisierte Konzert steigt am Mittwoch, 11. Juni, 19 Uhr, im Echazhafen-Biergarten.

Jazz Jam Session. Am Donnerstag, 12. Juni, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch junggebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Tübingen

Breitband Orchestra. Das fünfköpfige Orchester bietet ein Panoptikum an Saiteninstrumenten, von Gitarre, Geige, Cello und Kontrabass bis zu Charango, Ukulele und Banjolele. Ihren Mix aus Gesang, Bluegrass, Irishfolk, Swing und Gospel präsentiert die Band am Donnerstag, 12. Juni, 20 Uhr, im Sudhaus Waldbiergarten. (jüsp/pr)