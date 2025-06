Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

The Jivers. Tuba, Banjo, Gitarre, Snaredrum, Waschbrett und Stimme – das argentinische Quartett mit der Sängerin Checha Naab bringt den Swing der 30er- und 40er-Jahre ganz unmittelbar auf die Bühne. Am Montagabend um 19.30 Uhr ist das akustische Swing-Quartett zu Gast im Pappelgarten.

Mørt. Der Singer/Songwriter aus Metzingen spielt unter dem Motto »So let the good ol´times roll« Lieder aus den letzten vier Jahrzehnten, darunter Songs von Bob Dylan, Simon & Garfunkel und den Beatles, aber auch Eigenkompositionen. Am Donnerstag, 5. Juni, 19.30 Uhr, spielt Martin »Mørt« Baur im Pappelgarten.

Sam Budja and friends meet Orchestra. Sven »Sam« Budja ist der Reutlinger Exportschlager in Sachen Rock’n'Roll und bekannt als Leadsänger der Coverband The Baseballs. Am Donnerstag, 5. Juni, 20 Uhr, führt der Sänger mit der Württembergischen Philharmonie durch einen ganz persönlichen Abend.

Tübingen

So Lieb Quartet. Trompeterin Sonja Ott und Schlagzeuger Phillipp Leibundgut spielen regelmäßig beim Swiss Jazz Orchestra und gehören zu einer spannenden jungen Schweizer Musikszene. Am Mittwoch, 4. Juni, 20.30 Uhr, ist das Jazzquartett zu Gast im Club Voltaire.

Die Nachwuchsband Crave spielt am Donnerstag beim Lagerfeuerabend im Sudhaus Waldbiergarten. Foto: PR Die Nachwuchsband Crave spielt am Donnerstag beim Lagerfeuerabend im Sudhaus Waldbiergarten. Foto: PR

Crave. Gegründet von sechs talentierten Musikern, die ihre Leidenschaft für Jazz und Improvisation teilen, kreiert die Combo eigene Versionen von bekannten Jazzstandards bis hin zu Modernjazz. Am Donnerstag, 5. Juni, 20 Uhr, spielt die Nachwuchsband beim Lagerfeuerabend im Sudhaus Waldbiergarten. (jüsp/pr)