Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Les Bredelers. Seit ihrer Gründung 2004 in Straßburg mischt das Trio die Szene mit ihrem kraftvollen Hardrock auf, getragen von einer einzigartigen Handschrift: auf Elsässisch gesungenen Texten. Am Montag, 26. Mai, 19.30 Uhr, brennen Les Bredelers ihr musikalisches Feuerwerk im Pappelgarten ab.

Rock Session. Am Donnerstag, 29. Mai, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer, als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

Underscore. Moderne Rockmusik treffen bei dem Quintett auf Musical-ähnliche Passagen, Popmusik auf intelligente Texte, progressive Gitarrenarbeit auf energetische Gesangspassagen. Die Tübinger Jugendband spielt am Dienstag, 27. Mai, 20 Uhr, im Club Voltaire.

Richard Ebert Quartett. Mit Leichtigkeit, Substanz und Poesie: so bewegt sich die Band des Dresdner Saxofonisten und Flötisten durch einen Mix aus eigenen Kompositionen, lyrischen Improvisationen und experimentellen Soundcollagen. Am Mittwoch, 28. Mai, 20.30 Uhr, kommt das Quartett in den Club Voltaire.

Waiting for Tom. Das Tübinger Trio hat sich vorwiegend der Musik von Tom Waits und von anderen Größen aus Blues, Jazz und Chanson verschrieben. Ihre musikalische Reise durch verschiedene Genres präsentiert die Band am Donnerstag, 29. Mai, 20 Uhr, beim Lagerfeuerabend im Sudhaus-Waldbiergarten.

The Pancakes. Auf ihrem aktuellen Album findet man Krautrock mit ausufernden Gitarrenpassagen à la Guru Guru über psychedelischen Spacerock, wie ihn Hawkwind spielten, bis hin zu Grunge und straightem, zeitgemäßen Gitarrenrock. Das Trio spielt am Donnerstag, 29. Mai, 20 Uhr, im Club Voltaire.

Glems

High South. Die Band aus Nashville produziert einen Sound, der mit dreistimmigen Vocals und zeitlosen klassischen Rocksongs nach Sonne, Freiheit und der American Westcoast klingt. Am Dienstag, 27. Mai, 20.30 Uhr, stellt die US-Band ein »Best-of« ihrer beliebtesten Songs im Hirsch vor.

The Look. Das Sextett spielt die unvergesslichen Welthits von Roxette, die in den späten 80er- und 90er-Jahren den Soundtrack einer ganzen Generation geprägt haben. Am Mittwoch, 28. Mai, 20.30 Uhr, werden die Hymnen des schwedischen Duos aus den Arenen und Jugendzimmern auf die Hirsch-Bühne geholt. (jüsp/pr)