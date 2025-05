Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Trio Mainriverpickers spielt am Donnerstag im Sudhaus Waldbiergarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

The Major Dudes. Die fünf Reutlinger Musiker kennen sich schon lange und beschlossen 2010, eine Band zu gründen, die ausschließlich die Musik von Steely Dan, Donald Fagen und Walter Becker spielt. Am Donnerstag, 22. Mai, 19.30 Uhr, kommen die Steely-Dan-Aficionados in den Pappelgarten.

Tübingen

Jazzclub Jam Session. Die Session-Band des Tübinger Pianisten Stephan Pitsch mit Karl-Heinz Wallner (Bass) und Joachim Gröschel (Drums) eröffnet den Abend und lädt anschließend zum gemeinsamen Jammen. Die Jam Session steigt am Mittwoch, 21. Mai, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Mainriverpickers. Seit 2015 ist das Trio auf den Bühnen unterwegs – mit einer Vielzahl akustischer Klangfarben und einer Mischung aus Americana, Folk, Bluegrass, Oldies und Irish Folk. Am Donnerstag, 22. Mai, 20 Uhr, kommt das Trio zum Lagerfeuerabend in den Sudhaus Waldbiergarten.

Mirja Klippel. Nordic Folk mit kristallklarem Gesang und innigen Melodien: Die in Kopenhagen lebende finnische Sängerin Mirja Klippel kommt am Donnerstag, 22. Mai, 20.30 Uhr, im kammermusikalischen Duo in den Club Voltaire. Mit dabei ist ihr Partner und Gitarrist Alex Jønsson. (jüsp/pr)