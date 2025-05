Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Rockquartett Huge kommt am Montag in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Huge. Das Quartett spielt groovige, entspannte Musik, kleine und große Hits von John Mayer, Jack Johnson, Joni Mitchell, James Taylor, Frank Zappa und Elton John, eingebettet in eigene Arrangements und immer tanzbar. Am Montag um 19.30 Uhr spielt die Band um Sängerin Caro Saia im Pappelgarten.

Jazz Jam Session. Am Donnerstag, 15. Mai, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die unter der Leitung von Tobias Festl sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch junggebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Tübingen

Greg Osby Organ Trio. Drummer Florian Arbenz hat mit der Saxofon-Legende Greg Osby seit 1998 bereits in unzähligen Formationen zusammengearbeitet, aber das ist ihr erstes Projekt mit Arno Krijger und seiner Hammondorgel. Am Mittwoch, 14. Mai 20.30 Uhr, spielt das renommierte Jazztrio im Club Voltaire.

Campingorchester. Für ihre nicht alltägliche Instrumentierung entwickeln Wolfgang Karrer und Michael Stoll eigene Stücke, die in einem Zusammenspiel von Komposition und Improvisation entstehen. Das Duo lädt am Donnerstag, 15. Mai, 20 Uhr, zum Lagerfeuerabend in den Sudhaus-Waldbiergarten.

Acoustic Storm. Die Konzertreihe »Storm Legends« mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm und seiner Ehefrau Mary Jane präsentiert am Donnerstag, 15. Mai, 20 Uhr, im Café Haag einen Abend mit den Beatles, Stones, Neil Young, Bob Dylan, The Kinks, Eric Clapton und vielen anderen Rocklegenden.

Aventura. Sonja Michler und Thomas Weber präsentieren mit Akkordeon, E-Piano, Cello, Bass und Xylophon einen internationalen Mix aus Minimal Music, Neo-Klassik, Alternative, Weltmusik, Balkan und Tango. Am Donnerstag, 15. Mai, 20 Uhr, kommt das Duo aus der Gegend von Backnang in den Club Voltaire.

Glems

Corky Laing’s Moountain. Der Drummer Corky Laing, das letzte Mitglied der legendären Band Mountain, wird nicht zu Unrecht als Mitbegründer des Hardrocks bezeichnet und blickt am Donnerstag, 15. Mai, 20.30 Uhr, im Hirsch auf die größten Hits der vor 50 Jahren gegründeten Urformation zurück. (jüsp/pr)