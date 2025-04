Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die ukrainische Jazzvokalistin Tamara Lukasheva und Blechbläser Matthias Schriefl spielen am Mittwoch im Pappelgarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Matria. Die Ukrainerin Tamara Lukasheva verfügt über ein Repertoire zwischen klassischem Jazzgesang, ukrainischem Volkslied und dadaistisch geprägter Improvisation. Am Mittwoch, 16. April, 20 Uhr, kommt sie mit dem vielseitigen Blechbläser Matthias Schriefl in den Pappelgarten.

Malva. Sie bestehen darauf, kein Paar zu sein, sich aber als musikalisches Traumpaar perfekt zu ergänzen. Malva, die mit 16 erste Songs aufnahm und der Multiinstrumentalist und Arrangeur Quirin stellen am Donnerstag, 17. April, 20 Uhr, im franz.K ihr zweites Indiepop-Album »A Soft Seduction Daily« vor.

Tübingen

Jam Session. Der Tübinger Drummer Dieter Schumacher, Paul Müller (Bass) und Albe Mayer-Mikosch (Gitarre) eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 16. April, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Glems

Tony Carey. Der Sänger, Musiker und Komponist, der 1975 bereits in Ritchie Blackmores Band Rainbow mitspielte und seither mehr als 30 Alben veröffentlichte, lädt am Donnerstag, 17. April, 20.30 Uhr, im Hirsch mit seiner Band zu einer musikalischen Reise durch sein Lebenswerk. (jüsp/pr)