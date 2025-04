Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joo Kraus. Der Trompeter und Arrangeur bewegt sich Zeit seines Musikerlebens an den Rändern des Jazz. Mit seinem neuen Album »No Excuse« hat Kraus diesen Crossover-Gedanken weiterentwickelt und um ein weiteres Klangspektrum erweitert. Am Donnerstag, 10. April, 20 Uhr, spielt er mit seinem Quartett im franz.K.

Jazz Jam Session. Am Donnerstag, 10. April, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch junggebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Tübingen

Irish Spring. Wie jedes Jahr kommen im Sudhaus die Irish-Folk-Fans auf ihre Kosten, wenn die vier Bands Lenka Fairy, 4 Man Job, Cuas und Fil & Tom den Winterblues vertreiben und den irischen Frühling begrüßen. Das Irish-Folk-Festival steigt am Montag, 7. April, 20 Uhr, im Sudhaus.

Manon Mullener Quintet. Für ihr aktuelles Album »Stories« hat die Schweizer Pianistin ein energiesprühendes Quintett auf die Reise geschickt. So finden am Mittwoch, 9. April, 20.30 Uhr, Einflüsse aus Havanna und New York den Weg in ihre Musik und in den Club Voltaire.

Open Mic - Wir spielen - Du singst. Bei diesem »ungehemmten und durchgeknallten freien Singen« können Besucher ans Mikrofon treten und ihre Lieblingssongs singen - unterstützt von der Band Acoustic Storm und dem Publikums-Chor. Am Donnerstag, 10. April, 20 Uhr, im Café Haag. (jüsp/pr)