Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

TV Smith & The Bored Teenagers rocken am Donnerstag das franz.K.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Markus Raab. Der ehemalige Reutlinger Kulturamtsleiter beschäftigt sich musikalisch mit dem argentinischen Heiler und Musiker Enzo Schumacher und wird dabei von dem Therapie Quartett begleitet. Das musikalische Bühnenhörspiel findet heute Abend um 20 Uhr im Pappelgarten statt.

TV Smith & The Bored Teenagers. Mit seiner dreiköpfigen Band kehrt die britische Punkrock-Legende zu seinen Wurzeln in den späten 70er-Jahren zurück. Am Donnerstag, 3. April, 20 Uhr, spielt TV Smith Punkrock-Klassiker seiner ehemaligen Erfolgsband Adverts, aber auch einige neuere Songs.

Jerry Weldon Quartet. Seit über 45 Jahren beeinflusst der Tenorsaxofonist die New Yorker Jazzszene und gilt als einer der gefragtesten Solisten. Sein Spiel erinnert an Großmeister wie Dexter Gordon und Stanley Turrentine. Am Donnerstag, 3. April, 20 Uhr, spielt er beim Jazzfrühling im Jazzclub in der Mitte.

Joe Vox. Das aktuelle Programm des Reutlinger Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus seiner gut 30-jährigen Karriere, ein »Best of« und »who is who« aus 40 Jahren Musikgeschichte. Am Donnerstag, 3. April, 20 Uhr, spielt Vox solo im Pappelgarten.

Tübingen

Jazzclub Jam Session. Der Tübinger Pianist Martin Trostel und seine Kollegen Sebastian Schuster (Bass) und Felix Schrack (Schlagzeug) eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 2. April, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Acoustic Storm. Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm und seine Frau Doris alias »Mary Jane« beweisen mit ihrem Repertoire, wie eigenständig Coverhits klingen können. Am Donnerstag, 3. April, 20 Uhr, spielen sie im Café Piccolo Sole d'Oro schwäbische Rocksongs und bekannte Klassiker der Rockgeschichte. (jüsp/pr)