Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Jazzduo Philip Catherine & Martin Wind kommt am Mittwoch in den Pappelgarten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Kapa Tult. Sie kommen aus Leipzig, ihr punkiger Indiepop ist von Lo-Fi-Ästhetik bestimmt, vor allem die Texte haben es in sich: Tagebuchartig wird über Ängste, Unsicherheiten, komplizierte und einfache Beziehungen gesungen. Am Montagabend Abend um 20 Uhr spielt das Rockquartett beim Indi(e)stinction Festival im franz.K.

Die Indiepopband Kapa Tult spielt am Montag im Pappelgarten. Foto: EINHAUS Die Indiepopband Kapa Tult spielt am Montag im Pappelgarten. Foto: EINHAUS

Philip Catherine & Martin Wind. Der belgische Top-Gitarrist und der seit langem in New York lebende Bassist suchen mit breitem, kultiviertem Jazz-Repertoire und ohne Virtuosentum stets nach dem idealen Klang. So auch am Mittwoch, 26. März, 20 Uhr, wenn das seit 2013 bestehende Duo im Pappelgarten auftritt.

Versengold. Seit der Bandgründung 2003 unterhält die Folkrockband ihre Fans mit Trinkliedern und elbischen Texten, akustischem Sound sowie Arrangements mit Einflüssen aus dem Irish Folk. Am Mittwoch, 26. März, 20 Uhr, kommt das Mittelalter-Sextett mit Balladen und Streichquartett in die Stadthalle.

Rock Session. Am Donnerstag, 27. März, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der sowohl Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

Robert Giegling Quintett. Der Heilbronner Trompeter mixt mit seiner Musik Soul, Funk und New-Orleans-Flair mit Hip-Hop und aktuellen elektronischen Beats. Das Quintett mit zwei Bläsern und Gesang stellt am Mittwoch, 26. März, 20.30 Uhr, im Club Voltaire sein aktuelles Album »Rough Songs« vor. (jüsp/pr)