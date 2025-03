Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Band The Outcast Crew tritt am Donnerstag beim Irish-Heartbeat-Festival im franz.K auf.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

King Ralf. Akustisch kann auch gerockt werden - und so interpretiert der Wirt des Gasthofs Engel in Daugendorf die beliebtesten Evergreens vergangener Jahrzehnte auf seine eigene Art. Am Montagabend um 20 Uhr ist der Mann mit der Powerstimme zu Gast im Pappelgarten.

King Ralf spielt am Montag solo im Pappelgarten. Foto: PR King Ralf spielt am Montag solo im Pappelgarten. Foto: PR

Irish Heartbeat. Das seit 36 Jahren von Petr Pandula und Bernd Wurster veranstaltete Festival, das die irische Tradition hochhält, steigt dieses Jahr am Donnerstag, 20. März, 20 Uhr im franz.K. Mit dabei sind die drei irischen Gruppen Cua, Réalta und The Outcast Crew.

DeadBeatz. Nicht nur, dass die beiden Österreicher auf einen Gitarristen verzichten. Sie haben sich auch für die alles andere als gewöhnliche Kombination aus Mundharmonika, Kontrabass und Schlagzeug entschieden. Am Donnerstag, 20. März, 20 Uhr, gibt es im Pappelgarten stampfenden Rock’n'Roll auf die Ohren.

Tübingen

The Sensitives. Das Trio aus dem hohen Norden Schwedens ist eine wilde Mischung aus Punk, Rock’n’Roll, Ska und Folk und versteht es, zwischen verschiedensten Stilistiken hin und her zu wechseln. Am Dienstag, 18. März, 20 Uhr, kommt die Punkband in den Club Voltaire.

Jam Session. Der Gitarrist Bernd Huber und seine Kollegen Axel Kühn (Bass) und Ferenc Mehl (Schlagzeug) eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 19. März, 20.30 Uhr, im Club Voltaire. (jüsp/pr)